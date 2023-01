Amiga de vítima diz que foi assediada por Alves em boate

Uma das duas amigas que acompanhavam a mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual disse que o jogador brasileiro também passou a mão em suas partes íntimas na ocasião do suposto estupro. A informação foi divulgada, nesta terça-feira (24), pelo jornal espanhol La Vanguardia.

O atleta está preso preventivamente desde a última sexta-feira (20), sem direito à fiança. Ele nega todas as acusações.

Segundo a publicação, a amiga contou aos investigadores que Daniel Alves a apalpava violentamente e que passou a mão em suas partes íntimas até que ela conseguiu se desvencilhar e se afastar do atleta. A declaração vai ao encontro do depoimento da vítima.

– Foi quando percebi como ele tocava minhas amigas e o quanto estava próximo – disse.

Os investigadores buscaram entrar em contato nas últimas semanas com o maior número possível de pessoas que estavam na casa noturna Sutton na noite do episódio. A agressão teria acontecido no dia 30 de dezembro de 2022. Um dos porteiros da casa noturna ouvido pelas autoridades disse que viu a crise de ansiedade da mulher como sinal de que algo estava errado.

Ainda de acordo com a reportagem, um dos amigos de Daniel Alves que estava na mesa do jogador na área VIP da Sutton é um chef brasileiro identificado apenas como Bruno. Ele teria ficado com uma das amigas da vítima no local reservado e a procurou posteriormente nas redes sociais para “oferecer” ajuda.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Fernando Bizerra Jr