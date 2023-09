Amiga do agressor de Victor Meyniel diz que ator fez ameaça

A médica Karina de Assis, amiga de Yuri de Moura Alexandre, o homem que foi preso após agredir o ator Victor Meyniel, disse ter sido “importunada” pelo artista e relatou que Victor ameaçou Yuri. As declarações foram feitas no depoimento de quase quatro horas que ela prestou à Polícia Civil na última quarta-feira (6).

Na oitiva, a médica disse que resolveu ir para o seu quarto e tomar banho após algumas falas “inconvenientes” do ator. Segundo ela, Yuri confirmou que havia “ficado” com Victor, mas disse que ele era “muito chato” e que estava tentando fazer o ator “ir embora há algum tempo”.

Karina ainda relatou que Yuri avisou que ia à academia e saiu do apartamento, como tentativa de fazer com que Victor fosse embora, mas que ele não foi. Ao longo do tempo em que teve contato com o ator, a médica o classificou como “deselegante” e “debochado”, e disse que ele chegou a entrar no quarto após ela ter saído do banho.

Apesar disso, a amiga de Yuri disse que chegou a pedir que Meyniel ficasse à vontade em sua casa, ao que ele teria respondido: “Você não vai mandar o que eu tenho que fazer”. A médica relatou então que trancou o quarto e foi assistir a uma série, mas o ator teria passado a bater na porta “incessantemente” querendo entrar.

Após ela decidir abrir a porta, o ator perguntou se a médica não sabia falar inglês, pelo fato de o episódio estar dublado. Karina respondeu que assistia à série dublada “por estar muito cansada” e pediu que Victor saísse do quarto. Na sequência, ela pediu para que Yuri voltasse ao apartamento, pois Victor a “estava irritando”.

A médica disse, ainda, que Yuri interveio e disse que o ator não trataria sua amiga daquela forma. O estudante, então, colocou o ator para fora do apartamento e fechou a porta. Segundo ela, Yuri repetiu três vezes que Victor devia ir embora. O ator, então, respondeu a Yuri: “Sua vida não será mais a mesma, você não sabe quem sou”.

Sobre o depoimento, os advogados que representam Meyniel, disseram que já esperavam uma versão favorável ao agressor. Já o advogado de defesa de Yuri não negou a agressão, mas disse que “há nos autos do processo exame de corpo de delito realizado por perito oficial que prova que as lesões não geraram incapacidade, perigo de vida ou debilidade permanente”.

Fonte: Pleno News/ Fotos: Reprodução/ TV Globo // Reprodução/Câmeras de segurança