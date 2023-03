Amigas Solidárias completará uma década de ações do bem

Há 10 anos uma equipe de mulheres resolveu se unir para formar um grupo chamado “Amigas Solidárias” que tinham em comum o mesmo desejo, compartilhar o bem por onde quer que passavam. As amigas que já faziam um trabalho filantrópico, decidiram criar o Grupo em abril de 2013, desde lá a missão do grupo é fazer um trabalho constante e sólido em prol dos mais carentes.

Com base nos princípios da transparência, seriedade, respeito, solidariedade e caridade, elas se entregam para fazer o bem ao próximo, doando um pouco daquilo que é considerado como mais precioso nos dias de hoje, o tempo.

Radialista Carlos Santos

Com o passar dos anos o grupo cresceu e passou a receber apoio de diversos colaboradores em prol da mesma causa, que consiste em ajudar aqueles que mais precisam. Entre os colaboradores, destaca-se o radialista e empresário Carlos Santos, dono do Grupo Marajoara de Comunicação, que há 10 anos vem sendo um amigo solidário, contribuindo com o projeto e ajudando tantas pessoas que necessitam desse grande gesto de amor ao próximo.

Outro colaborador que também vale a pena citar é os representantes do grupo Boa Esperança, que vem acompanhando de perto as ações que são realizadas em beneficio das comunidades e pessoas que mais precisam.

Quem também se sente muito feliz em fazer parte deste importante trabalho é o Grupo Parque das Palmeiras Amazon, que reconhece o trabalho profundo e fraternal, que o grupo vem desenvolvendo, e reafirma sua colaboração com muito trabalho solidário.

Para conhecer mais sobre o Grupo Amigas Solidárias siga as redes sociais e faça parte também dessa corrente de solidariedade e amor ao próximo.

Fotos: Reprodução Arquivo

Jornalista: Marina Moreira