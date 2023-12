Amigas Solidárias promovem noite natalina para pessoas em situção de rua

Ser solidário é importante em qualquer época do ano, mas esse ato se torna ainda mais especial nesse período do natal onde a reflexão sobre o que é mais importante nessa data acaba invadindo o coração das pessoas. E é falando de coração, e amor ao próximo, que o Grupo Amigas Solidárias fez uma linda ação, chamada de “Natal com Amor”, para 200 pessoas que vivem em situação de rua.

As Amigas Solidárias, um grupo de mulheres que há 10 anos vem realizando um grande trabalho em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade, proporcionou uma noite natalina para moradores de rua. O evento, realizado em frente ao Theatro da Paz, na capital paraense, contou com jantar, entrega de mantas, kits de higiene e calçados.

A programação também incluiu a apresentação do cantor Daniel Araújo, do coro Carlos Gomes, da presença do Padre Divã e do Auto de Natal e coral de mulheres de rua, sob a coordenação de Thiago.

Ana Paula, uma das fundadoras do projeto amigas solidarias, compartilhou sobre a sensação de proporcionar esse momento muito especial para essas pessoas.

“ A gente tem esse sentimento há muito tempo de estar ajudando os moradores de rua. Já fizemos no passado outras ações, sempre distribuindo, nessa época, cestas básicas, dando brinquedos para as crianças. Também já fizemos ação junto com o padre Elói de estar distribuindo alimento. E nós tínhamos muita vontade de fazer um evento maior e bonito como foi esse. Graças a Deus, esse ano a gente conseguiu realizar. E queremos fazer cada vez mais. A gente fica muito emocionada e gratificada em poder estar ajudando um pouco, poder fazer a diferença na vida dele com um pouquinho. E nós queremos deixar a mensagem que todo mundo tente ajudar de alguma maneira. E, se cada pessoa fizer um pouco, a gente consegue um mundo mais feliz, mais alegre e com menos diferenças ”.

Ana Paula – Amiga Solidária

Josiana Beltrão, membro do grupo, destacou a importância de proporcionar um momento feliz aos moradores em situação de rua nessa época tão significativa que é o Natal.

“ É uma ação maravilhosa. A gente desenvolve o Natal todo ano, mas não com essa magnitude. Com auto de Natal, com o serviço da ceia, é o primeiro ano. Mas todo o ano nós distribuímos cestas básicas, kit de higienes e as mantas. Esse ano vai ser mais especial porque nós conseguimos grandes parceiros que estão nos apoiando e que farão com a gente essa noite mágica acontecer. Isso é amor. Isso é solidariedade. É o amor que Jesus nos ensinou, que é o amor ao próximo. Então, o Grupo Amigas Solidárias vive em função disso ”.

Josiana Beltrão – Amiga Solidária

Margareth Maúes, uma das mentoras do grupo, irradiava felicidade ao proporcionar aos moradores de rua um momento tão significativo que com certeza será inesquecível para eles.

“ Posso confessar que estou muito feliz. Eu e todas as amigas solidárias, para nós, é como se fosse o dia mais importante do ano, claro que fora o Natal. É o dia mais importante porque vamos fazer com que eles se sintam amados, se sintam diferenciados. Por quê? Quem sabe a gente consegue tocar no coração deles e eles possam refletir e ver que eles não são qualquer pessoa, mas que são pessoas amadas e especiais e queiram mudar de vida nesse dia ”.

Margareth Maúes – Amiga Solidária

Cleber Cajun, organizador da peça teatral, defendeu o respeito às pessoas que vivem em situação de rua.

“ É preciso ter um olhar de equidade e respeito, porque são pessoas como nós. Elas estão em uma situação de rua, então é preciso ter respeito e cuidado. Saber que ali existe um ser humano, que tem alma, que tem memória, que teve infância e que tem muita vontade de viver ”.

Cleber Cajun – Arte Educador

Helena Leni do Socorro Almeida Carvalho

A dedicação e a vontade de fazer o outro feliz são sempre recompensadas com um sorriso e uma palavra de gratidão, palavras na qual dona Helena Leni do Socorro Almeida Carvalho, moradora em situação de rua faz questão de dizer.

“Eu me sinto Feliz, acho isso uma maravilha, uma pessoa assim ajudar o próximo, é muito bom é lindo é maravilhoso ”.

Matheus Chagas

A história de Matheus Chagas, ex-morador de rua que se tornou motorista, é um exemplo de que a vontade de vencer pode transformar vidas.

“ Muitas pessoas aqui pensam que, para elas, não há mais expectativa de vida, expectativa de nada. Estão jogados na rua, assim como muita gente passa por eles e os despreza. Nesse momento aqui, é muito gratificante, porque eu tenho certeza que cada um aqui está se sentindo amado. Cada uma aqui está se sentindo que é alguém que tem alguém que se importa com elas. Isso é muito importante ”.

Por Marina Moreira