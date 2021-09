Amigo de cantor executado em saída de show se pronuncia após atentado

Lucas Picolé negou que tenha envolvimento com qualquer facção que seja ou com traficantes

O influencer amazonense Lucas Picolé, amigo do cantor do Romarinho Mec, vocalista do grupo Forró Di Respeito, assassinado na última quinta-feira (9), usou o perfil do Instagram para se pronunciar sobre o tiroteio ocorrido durante o velório do cantor. As informações são do Portal do Holanda.

Segundo informações obtidas pela polícia, ele e outro influencer, Illguinner Menezes, eram os alvos do atentado ocorrido na noite da última quinta-feira (9), em frente a uma quadra de esportes reservada para o velório de Romário, no Distrito de Cacau Pirera, em Iranduba (AM).

Na mensagem postada em suas redes sociais, Lucas Picolé negou que tenha envolvimento com qualquer facção que seja ou com traficantes. Sem citar nomes, ele diz que o “erro foi andar com gente que ele não sabia que estava marcada para morrer’. Veja o comunicado na íntegra:

Illguinner Menezes, de 24 anos, conhecido como “Bieber”, foi atingido com três tiros quando aguardava a chegada do corpo de Romarinho Mec em frente ao local. O influencer fazia uma live em seu perfil do Instagram quando o tiroteio começou. As imagens mostraram o momento exato em que ele foi alvejado. Amigos ainda chegaram a levá-lo para um hospital, mas ele já chegou à unidade de emergência morto.

Horas antes, Illguiner havia feito uma série de postagens lamentando a morte do cantor, assassinado a tiros quando saia de uma casa de shows no bairro Tarumã, em Manaus, onde ambos participaram de um evento e também comemoraram o aniversário de Romarinho Mec, que tinha completado 27 anos.

Após o atentado, a família de Romarinho optou por fazer o velório a portas fechadas. A entrada do público à quadra de esportes foi controlada e a Polícia Civil chamada a reforçar a segurança no local. Já a família de Illguinner Menezes optou por não fazer velório, temendo um novo ataque criminoso. O corpo dele foi liberado do IML na manhã desta sexta e seguiu direto para o enterro, em um cemitério de Manaus.