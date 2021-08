Abraão tinha uma amizade especial com Deus porque ele não somente foi um espectador, mas Abraão foi participante do ministério de Deus como seu amigo. E ser amigo de Deus é o que mais deveria importar a qualquer pessoa, pois é essa amizade que faz a vida ter sentido e Abraão recebe esse título especial (2 Cr 20.7; Is 41.8 e Tg 2.23), assim como Jesus chamou Lázaro de seu amigo (Jo 11.11) Ele chama de “amigos” aqueles que creem nEle e Lhe obedecem (Jo 15.13-15).

O QUE É NECESSÁRIO PARA SER AMIGO DE DEUS? Ser amigo de alguém não é algo que acontece da noite para o dia. Antes, é preciso disposição para estar junto, conversar, e ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Da mesma forma, uma verdadeira amizade se constrói com o tempo que é investido nela. Dessa forma, para ser amigo de Deus é preciso estar disposto a conhecê-lo, a investir tempo em convivência com ele, meditando em sua palavra.

COMO SABER SE DEUS É MEU AMIGO? Jesus disse que somos amigos dele: “Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando” (João 15.14). A maior prova de sua amizade é o fato de Jesus ter dado sua vida por nós e não há nada maior do que isto. Ele confiou em nós e podemos confiar nele porque é o nosso verdadeiro amigo, fiel e está próximo de nós.



POR QUE PRECISAMOS SER AMIGOS DE DEUS? Porque existe um inimigo que não quer que ninguém seja amigo de Deus. Esse inimigo é satanás. Mas as pessoas que servem a Deus de todo o coração e são fiéis podem contar com sua ajuda (Sl 55.22.), ou seja, mesmo quando passam por dificuldades, os amigos de Deus podem ter uma confiança igual à de Davi, que disse: “Nunca serei abalado”.

Jesus nos chama de amigos porque ele quer que nós tenhamos total confiança nEle. Nós devemos saber que Ele, por ser nosso amigo, uma pessoa de confiança, nunca vai nos levar para o mau caminho. Ele nunca vai nos pedir algo que não seja para o nosso bem. E Ele nunca vai deixar que algo aconteça na nossa vida se não for para o nosso crescimento. Ele é o nosso MELHOR AMIGO e nós devemos enxergá-lo dessa maneira. Toda vez que você obedecer a Palavra de Deus, lembre-se disso: você é amigo do Senhor. Deus te tornou amigo através de Jesus Cristo e você não tem que ter medo da condenação, mas você deve entender que os seus mandamentos são para que você cresça e que você esteja cada vez mais próximo dEle (Dt 7.9). Deus te abençoe