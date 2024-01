Amigos e parentes vão ao velório da mãe de Gisele Bündchen

Aconteceu na manhã desta segunda-feira, 29, o velório do corpo de Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, mãe da modelo Gisele Bündchen. Amigos e familiares foram até a capela Ecumênica do Crematório Metropolitano, em Porto Alegre (RS). As informações são do G1.

No começo da tarde, teve início uma cerimônia de despedida. Até o momento, a família não se manifestou a respeito do falecimento.

Vânia tinha 75 anos de idade. Ela morreu ontem, domingo, 28.

Segundo o Hospital Moinhos de Vento, ela estava internada havia dois dias e foi a óbito em decorrência de um câncer.

Imagem: Pleno.News