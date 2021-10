Among Us chega ao PS4, PS5 e Xbox Series X|S em dezembro

O fenômeno indie Among Us enfim vai fazer sua estreia nos consoles em 14 de dezembro. A InnerSloth, desenvolvedora do game, fez um anúncio conjunto no blog do PlayStation e do Xbox, destacando as vantagens em cada plataforma.

No Xbox One e no Xbox Series X|S o principal destaque é que o game faz sua estreia já no Xbox Game Pass. Então assinantes do serviço poderão começar a jogar sem pagar mais nada logo na chegada de Among Us na plataforma, que acontece em 14 de dezembro.

O PS4 e o PS5 acaba ficando sem essa vantagem, mas como um tipo de prêmio de “consolação”, o game vai oferecer cosméticos exclusivos de Ratchet & Clank na plataforma. Os itens, no entanto, não estarão disponíveis no lançamento, chegando apenas mais tarde numa data ainda não informada.

Em seu post no blog do PlayStation, a InnerSloth informa também que o jogo vai ter crossplay com outras plataformas, sem especificar exatamente quais. Mas, como não deixa restrito ao PlayStation, podemos inferir que todos poderão jogar juntos, independentemente de onde está o jogo.

O time por trás do jogo agradece o suporte dos fãs e eles mesmos dizem que o jogo ficou “enorme do nada”. Com uma colaboração no Fortnite e a chegada nos consoles, deve ficar maior ainda.

Fontes

PlayStation Xbox