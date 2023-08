Ampliação da licença-paternidade proporciona maior equilíbrio familiar e apoio aos pais

A chegada de um filho é um momento de muita alegria e traz consigo uma série de descobertas e desafios. A participação ativa do pai nos primeiros dias com o recém-nascido é fundamental para a criação dos laços familiares. Para ampliar esse contato com o bebê, a licença-paternidade estendida vem ganhando espaço no mundo todo.

Uma pesquisa realizada recentemente pela consultoria norte-americana McKinsey, com 130 pais de dez países diferentes, mostrou que, enquanto 20% dos homens temiam ter a carreira prejudicada por causa da licença, a maioria dos entrevistados achava que os benefícios eram maiores que os riscos.

Essa é uma realidade que começa a fazer sentido para os colaboradores da Norte Energia que vão aumentar a família. Apesar da legislação brasileira conceder apenas cinco dias de licença-paternidade – se assemelhando a países como o Cazaquistão, a empresa entende que não precisa esperar a Lei mudar para fazer a diferença. A companhia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, em Altamira, no Pará, aderiu ao Programa Empresa Cidadã e, assim, passa a destinar aos novos papais mais 15 dias de pausa remunerada.

GRUPO SELETO

As empresas que ampliaram a licença-paternidade fazem parte de um grupo bem seleto. No Brasil, pouco mais de 25 mil empresas fazem parte desse programa, segundo um levantamento feito em 2022 pela Receita Federal. O número é pouco expressivo, num universo de mais de 20,2 milhões de empresas cadastradas no país. O Estado do Pará é o 11º nesse ranking, com apenas 544 participantes.

“O mundo mudou e os pais participam da educação e da rotina dos filhos tanto quanto as mães. Nesse sentido, a licença-paternidade é fundamental para a criação de laços com os filhos, para a construção de núcleos familiares mais saudáveis e sólidos e para dividir a responsabilidade com a mãe sobre os intensos cuidados que um bebê precisa e demanda”, aponta Isabel Lêla, superintendente de Gente e Gestão da Norte Energia.

A adesão ao Programa Empresa Cidadã, que é destinado a prorrogar por sessenta dias a duração da licença-maternidade e por quinze dias a licença-paternidade, deve ser feita por meio do Atendimento Virtual (e-CAC), da Receita Federal. É necessário ter um código de acesso cadastrado ou certificado digital. No período de prorrogação das licenças, a empregada e o empregado têm direito à remuneração integral.

NOVA EXPERIÊNCIA

O engenheiro sênior de manutenção, Maurício Schmidt Muniz, 32 anos, aguarda ansioso a chegada do Guilherme, que deve nascer no início de outubro. Apesar de não ser pai de primeira viagem, ele – que já tem o Pedro, de 7 anos, e a enteada Alice, de 8 –, sabe que desta vez a experiência com um bebê em casa vai ser muito diferente da anterior.

Maurício está há seis anos na Norte Energia e vai ser um dos primeiros funcionários a usufruir da licença-paternidade estendida. “Quando eu soube da mudança, já comecei a planejar, com minha esposa, como vai ser após o parto. Antes, com só cinco dias de pausa, eu teria que trazer alguém da família para ajudar com o bebê, além de ter que emendar com férias para ter mais tempo com eles em casa. Agora, vai ser muito mais tranquilo. E poderei usar meu saldo de férias para outro momento”, comemora ele.

Para o engenheiro, essa será uma oportunidade única de estar mais presente nos primeiros dias do seu caçula, de se integrar mais facilmente à nova rotina familiar e dar mais apoio à esposa, Larissa. “Estou empolgado. Já estamos pensando na divisão de tarefas, como fazer um revezamento nas manhãs e nas madrugadas”, relata.

Benefícios da Licença-Parental para o colaborador e para a empresa:

Construção de núcleos familiares mais saudáveis e sólidos, promovendo a corresponsabilidade no cuidado com os filhos;

Fomenta a equidade de gênero, colaborando na igualdade de condições de carreira entre mulheres e homens no mercado de trabalho;

Fortalece as práticas de Diversidade e Inclusão;

Melhora a satisfação do colaborador;

Reduz a rotatividade de funcionários.

Imagens: Divulgação