Ampliação na quantidade de placas de sinalização no Ver-o-Rio visa garantir mais segurança à população

A ampliação das placas de sinalização no Complexo do Ver-o-Rio tem possibilitado aos moradores de Belém mais prevenção e atenção quanto à segurança ao apreciarem um dos principais pontos turísticos da cidade. O objetivo da Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria Municipal de Turismo (Belémtur), é estimular a utilização do espaço com responsabilidade, além de evitar possíveis acidentes no local.

Agora, a sinalização do Ver-o-Rio conta com uma estrutura mais potente e moderna, sendo um componente de valorização do espaço turístico. Para a consultora Thais Moreira, a ampliação das placas oferece vigor ao Ver-o-Rio.

“Por trabalhar nas proximidades e visitar o Ver-o-Rio com frequência, seja para uma caminhada, seja para tomar café da manhã, ou contemplar a beleza única desse espaço, as novas cores utilizadas na identidade visual das placas e o posicionamento escolhido chamam a atenção de quem é frequentador”, comenta.

Na opinião dela, com isso, a pessoa está sendo também atraída a ler as informações, “uma forma de estimular o cuidado com esse ponto turístico e ficar atenta a fazer uso do espaço com cautela e precaução”.

Investimento – Um dos mais importantes cartões postais de Belém, o Ver-o-Rio, recebeu investimento urbanístico de R$ 998.565,00 recentemente. Entre os serviços executados no espaço pela Prefeitura de Belém estão melhorias na sinalização de eixo, retenção, placas de sinalização, faixa de travessia e estacionamento e revitalizou dos 875,72 metros de ciclofaixas.

André Cunha, coordenador da Belémtur, destaca a importância do espaço para o lazer, turismo e economia. “O Ver-o-Rio possui uma localização estratégica, é um espaço muito frequentado pela comunidade local, desde as práticas esportivas, até para um passeio em família, ou para o contato com a natureza”.

Ele reforça que a revitalização do Complexo Ver-o-Rio foi uma ação integrada da Prefeitura de Belém, com o envolvimento de vários órgãos municipais e é uma obra demandada nas plenárias dos bairros, que compõem o Distrito Administrativo de Belém (Dabel), no Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado.

Segundo Cunha, as obras no espaço incluíram o restauro das calçadas com pedras portuguesas, passarelas, recomposição da quadra de areia e de equipamentos para a realização de atividades físicas, implantação de parquinho destinado às crianças.

Parte do investimento ainda foi destinada ao paisagismo, com a reforma do posto da Guarda Municipal, pintura geral e um novo projeto de iluminação em LED.

Em viagem pelo Brasil de Motohome, Gilmar Carara e Sheila Vigari saíram do sul do Brasil para Belém, pela primeira vez, e o Complexo Turístico Ver-o-Rio foi o primeiro ponto turístico da capital paraense escolhido pelo casal para visitação.

O turismo de experiência foi motivo que levou o casal a incluir Belém no roteiro de viagem, por proporcionar um visual sem igual. “Estamos admirados em meio a uma metrópole em plena Amazônia”, diz Gilmar.

Texto: Kamila Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Janaina Araújo