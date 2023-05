Ana Castela e Gustavo Mioto tentam viver romance discreto, mas não se desgrudam

Ana Castela e Gustavo Mioto são dois dos nomes mais comentados do momento nas redes sociais e no mundo sertanejo. Os dois tentam viver um romance discreto, mas não se desgrudam. O cantor até já viajou para conhecer a família da boiadeira. Confira, a seguir, alguns dos momentos que provam que os pombinhos não são bons na discrição.

Desde o ano passado, os cantores são vistos juntos sempre. Os fãs começaram a shippar Ana Castela e Gustavo Mioto depois das participações especiais nos shows um do outro para cantar a música Eu Gosto Assim — o single é uma parceria do sertanejo com Mari Fernandez. Em uma das apresentações, Mioto beijou a mão da boiadeira, em outra, ele tampou o rosto dos dois, insinuando um beijo na boca.

Fonte: R7/Foto: Reprodução/Instagram