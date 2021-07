Ana Clara é atacada ao defender ex-mulher de DJ Ivis: “Feminista hipócrita”

Uma das personalidades mais ativas das redes sociais, Ana Clara não deixou de se posicionar sobre o caso de agressão de DJ Ivis contra sua então esposa, Pamella Holanda. Após se posicionar a favor da mulher, a apresentadora da Globo recebeu uma série de ofensas em seu perfil do Instagram.

“Não vou falar nada, só deixar esses prints aqui”, escreveu a ex-BBB.

Ana Clara fez questão de expor parte das mensagens de ódio enviadas por internautas a ela: “Quem merece apanhar, tem que apanhar”, “feminista hipócrita”.

Em outros envios, pessoas chegaram a defender DJ Ivis: “Estamos com você, amigo. Nós lhe conhecemos muito bem e só nós sabemos a verdade e o que você sofreu”.

Posicionamento de Ana Clara

Antes de ser vítima dos ataques de ódio, ao comentar a respeito das agressão de DJ Ivis contra Pamella Holanda, Ana Clara saiu em defesa da mulher e criticou o fato de o músico ter ganhado seguidores após ser exposto.

“Sobre uma pessoa que levanta a mão para outra estar com quase 1 milhão de seguidores do dia para noite nem existem comentários que expliquem a seletividade do nosso povo de colocar na balança o certo e o abominável, só muito estudo mesmo para entender a cabeça das pessoas nas redes sociais”, afirmou a apresentadora.

As imagens do músico agredindo a mulher viralizaram e mostram ela sofrendo agressões ao lado da filha do ex-casalReprodução