Ana Cunha elogia Carlos Santos ao propor que o brega seja Patrimônio Cultural e Material do Estado do Pará

A deputada Ana Cunha, do MDB, apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado, durante a sessão ordinária de ontem, 08, presidida pelo deputado Chicão, Projeto de Lei focado no setor de Cultura. Ela parlamentar pretende que o ritmo brega passe a integrar o Patrimônio Cultural e Material do Estado do Pará. A matéria, que transcorre em regime normal, já é analisada pelas comissões da Alepa.



Ana Cunha, de 56 anos, tem raízes no interior do Pará, especialmente na região do Baixo Tocantins, onde tem atuação em Barcarena e adjacências. Ela conhece a fundo o que o ritmo brega representa para o povo do Pará, especialmente o ribeirinho que mora longe dos grandes centros e vive a escutar esse tipo de música com o qual se identifica, posto que fala praticamente a sua língua, o seu jeito de viver. Assim, nada mais natural do que esse tipo de música ser transformado em Patrimônio Cultural e Material do Estado do Pará.



Inclusive, ontem, a deputada emedebista esteve reunida com o ex-governador e empresário, cantor, radialista e youtuber Carlos Santos, ocasião em que falou sobre sua ideia de transformar o ritmo brega em Patrimônio Cultural e Material do Estado do Pará. Cunha frisou que o ex-governador, como cantor que é, sempre ajudou a divulgar esses artistas paraenses, seja por meio de seu programa na Super Rádio Marajoara AM 1.130, na Mix FM e também na TV Marajoara Canal 50.1. A parlamentar citou Carlos Santos como uma liderança entre os artistas do Pará, pelo “trabalho que desenvolve até os dias de hoje, com simplicidade e muita audiência, em que fomenta o crescimento e a execução da música brega que, realmente, é o ritmo mais apreciado em quase todo o Pará, especialmente nas regiões Nordeste, que é composta pelo Salgado, pelo Baixo Tocantins e pelo Marajó”.