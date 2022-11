Ana Cunha em Comissão de transporte desagrada marajoaras

A Comissão Temporária Interna, de Estudo e Acompanhamento da qualidade, da segurança e da fiscalização do transporte fluvial de passageiros no Pará que foi instalada esta manhã (22) na Assembleia legislativa do Pará (Alepa) já começa desagradando aos marajoaras que ainda choram a morte de 23 pessoas no naufrágio da lancha Dona Lourdes 2, que em setembro saiu do Marajó e afundou em frente à Ilha de Cotijuba.

O problema é a nomeação da deputada Ana Cunha (PSDB) para ser membro titular da comissão ao lado do presidente Carlos Bordalo (PT) e dos deputados Martinho Carmona (MDB), Gustavo Sefer (PSD), Alex Santiago (PP). Outros parlamentares pediram para aderir aos trabalhos podem ser inseridos.

A reclamação dos marajoaras é sobre a relação íntima que Ana Cunha tem com a empresa Arapari Navegação, que foi retirada do Marajó após o naufrágio da lancha Dona Loudes 2 e sucessivos problemas em suas embarcações.

Os marajoaras acreditam que a deputada é quem faz lobby junto ao Governo do Estado para defender a empresa, que, conforme declaração de um diretor em audiência pública em Salvaterra, estaria sucateada e quase falindo.

Ana Cunha tem parentes diretores da Arapari e os marajoaras atribuem a ela desserviços para a região. Dizem que seria a deputada a responsável, por exemplo, por espalhar fotos das embarcações maquiadas com pintura para tentar convencer o governador Helder Barbalho (MDB) e a base do governo na Alepa de que a empresa não tinha problemas.

A instalação da Comissão foi muito bem-vinda e avaliada pelos marajoaras, mas a nomeação de Ana Cunha deixa um asterisco muito grande no trabalho.

Eles entendem que ter a deputada nas investigações é o mesmo que deixar a raposa cuidando do galinheiro.

