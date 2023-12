Ana Hickmann: ‘Conseguiram evocar a ursa de verdade em mim’

Em novo trecho de sua entrevista ao Domingo Espetacular, Ana Hickmann voltou a falar sobre a crise em seu casamento com Alexandre Correa e disse que a agressão do dia 11 de novembro despertou nela a força de uma “ursa” para proteger o próprio filho, de 10 anos.

– Eu falava que éramos uma família urso. E eles conseguiram evocar a ursa de verdade para proteger o filhote. Evocaram uma mulher dentro de mim que eu nem sabia que existia. Só vou parar quando chegar e ter todas as minhas respostas. O que não mata, fortalece. Eu quero ensinar e dar bons exemplos para o meu menino, pra ele ser um homem diferente. Essa é a minha missão como mãe – disse ela.

Ana ainda relatou que se surpreendeu ao descobrir que sua atitude inspirou outras mulheres.

– No primeiro dia [após a agressão] em que fui levar meu filho na escola de manhã, duas mães me abordaram. Uma delas foi muito forte. Ela já tinha me mandado mensagem e me abraçou. Eu não sabia da vida dela. Ela me disse: “Você me representou quando foi na delegacia, porque eu já saí toda machucada e não pude levar adiante a denúncia porque ainda dependo financeiramente do meu ex-marido. Quando fez aquilo [denunciar], me deu coragem, porque a gente não precisa mais disso” – completou.

A comunicadora denunciou o marido por violência doméstica no último dia 11, após uma discussão que tiveram na casa da família, em Itu (SP). Posteriormente, Ana também solicitou medida protetiva contra Correa, a quem chamou de “agressor, covarde e canalha” no primeiro trecho da entrevista ao Domingo Espetacular.

– Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros – disse ela.

Correa, por sua vez, admitiu ter fechado a porta no braço da apresentadora, no último dia 11 de novembro. Entretanto, ele descarta o termo “agressão” e disse que não era sua intenção machucar, mas segurar a porta para que Ana não passasse e acionasse a polícia. Também nega que tenha ameaçado dar cabeçadas na esposa.

– Jamais tentei dar uma cabeçada. Não dei chute, soco, tapa, nada. A discussão foi tensa? Foi. Foram usadas palavras pesadas, trocas de acusações. Mas nunca toquei a mão na Ana ou em mulher nenhuma na intenção de agredir fisicamente – alegou em entrevista à rádio Metropolitana FM.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Print de vídeo / Domingo Espetacular