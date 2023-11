Ana Hickmann faz 1° relato sobre agressão: “Fiquei com medo”

A apresentadora Ana Hickmann abriu o coração e deu detalhes, pela primeira vez, sobre a crise em seu casamento e o episódio de agressão que sofreu no último dia 11. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular que vai ao ar na noite deste domingo (26), ela relatou ter sido “machucada durante muito tempo”.

– Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo – desabafou ela, em um dos trechos que foram divulgados pelo anúncio da Record TV.

Durante a conversa com a repórter Carolina Ferraz, Hickmann narrou os acontecimentos do dia 11, quando ela e o futuro ex-esposo, Alexandre Correa, tiveram uma briga durante a tarde, em sua casa localizada em Itu, São Paulo.

– Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Fiquei com medo dele. Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada – assinalou, contando ainda que sentiu “muita vergonha” dos funcionários e do filho do casal, de dez anos, que estavam na casa no momento do conflito.

Na ocasião, Hickmann teve o braço pressionado contra a porta de correr e precisou usar tipoia. Ela acionou a Polícia Militar e denunciou o marido, que já não estava em casa quando os agentes chegaram.

Ela ainda conta ter pedido o divórcio com base na Lei Maria da Penha para que o processo seja mais ágil e que também solicitou medida protetiva contra o empresário, embora no dia da agressão tenha rejeitado o recurso. Ana conta ter mudado de ideia após Correa tentar se aproximar dela e do filho.

A entrevista, gravada no estúdio da Record TV em Barra Funda, vai ao ar no programa que tem início às 19h45.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Print de vídeo / Domingo Espetacular