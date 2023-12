Ana Hickmann foi atendida no SUS por estar sem plano de saúde

A apresentadora Ana Hickmann foi atendida na Santa Casa de Itu, no interior de São Paulo, no dia da briga com seu marido, Alexandre Correa, por estar sem plano de saúde, informou nesta terça-feira, 12, o portal Notícias da TV. No dia 11 de novembro, a apresentadora da Record TV foi atendida na emergência do SUS após ser agredida por Correa. O ortopedista da Santa Casa, recomendou o uso de uma tipoia por causa da lesão no braço da ex-modelo.

Há pelo menos cinco meses que a família está sem convênio médico por causa das dívidas adquiridas. Inclusive, a modelo tem acusado o marido de dilapidação patrimonial.

A assessoria de imprensa de Hickmann disse ao jornal Extra que não irá comentar o caso, assim como as demais informações envolvendo o pedido de divórcio.

Sites de fofocas afirmam que Alexandre Corrêa envolveu Hickmann emocionalmente e passou a controlar as finanças da jornalista, apresentadora e ex-modelo que já figurou entre as mulheres mais lindas do mundo. Desta forma, se apossou das finanças da esposa que agora está inclusive em carro. A apresentadora percebeu que as coisas não estavam bem, sentiu o golpe no bolso e no corpo ao ser agredida e denunciou o marido por violência doméstica. Ele saiu de casa. Imagem: Divulgação