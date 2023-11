Ana Hickmann relata estar há dias sem dormir: “Tanto estresse”

Em publicação no Instagram feita nesta terça-feira (21), a apresentadora Ana Hickmann disse ter vivido uma “avalanche” de acontecimentos recentes e que tem enfrentado dificuldades para dormir. De acordo com ela, seu filho Alezinho e cuidados com a própria saúde a estão ajudando a passar pelo processo de separação do marido, Alexandre Correa.

No relato, ela compartilhou uma foto abraçada com o filho, e contou ter se alegrado ao notar felicidade nos olhos dele.

– Hoje posso dizer que começamos o dia um pouco melhor, com um bom dia assim. Fazia tempo que eu não via os olhos do meu filho felizes desse jeito. É bom ver isso de novo. Tinham alguns dias que isso não acontecia, então, isso significa que hoje será, sim, um grande dia – declarou.

Ana também falou sobre a importância dos suplementos alimentares que está tomando e demonstrou expectativas para viver sua “nova vida”.

– A suplementação tem me ajudado muito a manter a qualidade de vida, afinal de contas, tem sido tanto estresse, dias sem dormir, tanta coisa acontecendo, uma avalanche. Então, a coisa que eu mais preciso é saúde. Saúde para cuidar do meu menino e dar continuidade na minha nova vida – completou.

A apresentadora e ex-modelo Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal contra o marido, o empresário Alexandre Correa, no último dia 11.

Fonte: Pleno News/ Foto: Arquivo Pessoal