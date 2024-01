Ana Hickmann se pronuncia após Correa pedir sua prisão

Em nota enviada à imprensa, a apresentadora Ana Hickmann se manifestou sobre o pedido de prisão feito pelo marido, Alexandre Correa, contra ela, sob acusação de alienação parental. A comunicadora negou que impeça o filho, Alezinho, de 9 anos, de ver o pai e disse que as visitações estão sendo cumpridas “rigorosamente”.

Ela ainda explicou sobre o período de férias do menino. Correa alega que a comunicadora descumpriu uma determinação judicial ao impedir que o filho passasse parte das férias com ele. O empresário afirma que deveria ficar com o pequeno entre os dias 3 e 10 de janeiro.

Ana, por sua vez, negou que tenha descumprido a decisão e justificou que houve a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro.

– A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programando anteriormente. Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, dr. Guilherme Valdetaro e dra. Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente, por telefone, no dia 22/12, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes – diz a nota.

A equipe da apresentadora ainda afirmou que as datas de visitação foram cumpridas, sendo a primeira visita no dia 11 de dezembro, a segunda no dia 18, a terceira no dia 26, e a quarta em 3 de janeiro.

