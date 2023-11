Ana Hickmann: “Vou lutar pelo meu filho, pela minha vida”

Ana Hickmann reapareceu nas redes sociais, nesta quarta-feira (15), e agradeceu o apoio de amigos e fãs após a repercussão da denúncia de agressão que prestou contra o marido, Alexandre Correa.

– Sei que estou ausente há bastante tempo, mas acho que os motivos todo mundo entende. Pela primeira vez estou olhando as redes sociais porque eu me afastei e não consegui olhar as notícias, porque tinha muita verdade, mas muitas inverdades que estavam me machucando. Agora que estou voltando devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. É muito importante contar com o apoio de todo mundo. Pra gente continuar tendo coragem e continuar enfrentando tudo o que terá pela frente – falou.

A apresentadora disse ainda que irá lutar por sua vida e pelo filho, de 10 anos.

– Eu sempre fui uma pessoa feliz, batalhadora, guerreira e não é agora que vou parar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais forte. Sou mulher, sou mãe e isso para mim nunca vai mudar. Vou lutar pelo meu filho, pela minha vida, pelos meus negócios, por todos aqueles que estão ao meu redor e por quem me ama de verdade.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Print de vídeo stories Instagram Ana Hickmann