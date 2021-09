Ana Maria Braga anuncia reprise de ‘O Clone’: ‘Marcou minha vida’

Sucesso de Glória Perez entra no lugar de ‘Ti Ti Ti’, no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, no dia 4 de outubro

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou nesta terça-feira, 31, que será reprisada após 20 anos a novela “O Clone”, no “Vale a Pana Ver de Novo”. A trama de Glória Perez vai substituir “Ti Ti Ti” no próximo dia 4 de outubro. Para fazer o anúncio, a apresentadora do “Mais Você” entrou no clima da história: “Estou com uma maquiagem especial, que remete a Jade, personagem da Giovanna Antonelli em ‘O Clone’. Quando essa novela foi ao ar, essa make virou mania”. Na novela, Jade vai morar no Marrocos após a morte da mãe e lá conhece Lucas, interpretado por Murilo Benício, por quem se apaixona perdidamente. Ana Maria relembrou, inclusive, que os atores protagonistas chegaram a se relacionar na vida real após dividirem cena na novela das 21h.

“O Clone” foi um sucesso de público e também de bordões – “Não é brinquedo não”, de Dona Jura (Solante Couto) e “Inshalá”, de Khadija (Carla Diaz), fizeram sucesso e foram repetidas por muitos brasileiros. A trama também foi a primeira na qual Ana Maria fez uma participação especial. “Eu tinha que ir ao bar da Dona Jura para provar o pastel que ela aprendeu a fazer vendo o ‘Mais Você’. Nessa época, inclusive, eu tinha acabado de sair da minha fase do câncer bem sério, onde eu tinha rapado a cabeça, meu cabelo estava começando a crescer, estava inchada por causa da quimioterapia. Foi uma época que marcou muito a minha vida, eu continuei trabalhando e fez toda a diferença eu ter ido [participar da novela] nesse momento tão especial, eu tinha chegado há pouco tempo na Globo”, falou a apresentadora.

FONTE JOVEM PAN