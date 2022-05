Ana Maria Braga engasga, e Mais Você é encerrado antes da hora

Na edição do Mais Você desta quarta-feira (4), Ana Maria Braga passou por um sufoco ao se engasgar com um pedaço de bolo de laranja. O programa precisou ser encerrado poucos minutos antes do previsto, pois a apresentadora não conseguiu se recompor.

Ana Maria começou a tossir e pegou um copo de água. A repórter Juliane Massaoka, que também provou o bolo, disse que poderia ser os grãos de açúcar presentes na cobertura. O mascote Louro Mané brincou: “Engasga, não, Ana Maria!”.

Mesmo após beber água, Ana Maria não conseguia falar. Massaoka resolveu então assumir e chamar o intervalo, mas a apresentadora indicou que era para encerrar o programa.

– Não, não vamos para o intervalo. (…) Acontece. Vamos encerrar, com esse bolinho maravilhoso. Fique agora com o Encontro – concluiu a repórter, abraçada à loira.