Ana Maria Braga revela que não foi ‘uma simples queda’ que a afastou do ‘Mais Você’

Apresentadora apareceu ao vivo para dizer que vai passar mais uma semana longe da atração matinal

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou ao vivo no “Mais Você” desta quarta-feira, 3, que continuará afastada da atração matinal até a próxima semana. Fabricio Battaglini e Talitha Morete estão no comando do programa deste o dia 25 de setembro, pois Ana Maria bateu a cabeça ao cair na cozinha de casa. Ela chegou a ficar internada e Fabricio falou aos telespectadores que foi apenas por precaução, porém a apresentadora deu a entender nesta quarta que não se trata apenas de um acidente doméstico. “Coisas inesperadas acontecem com a gente e no meu caminho de volta eu vou tentar explicar porque é algo um pouco mais complicado do que uma simples queda. Uma coisa é você levar um tombo, mas não foi bem isso”, afirmou Ana Maria.

A artista não explicou o que de fato aconteceu, mas falou que ignorou os sinais que seu corpo vinha dando. “O organismo da gente é algo que a gente desconhece, nós achamos que sabe tudo. Um cansaço ali, uma coisinha aqui e não damos muita importância, de repente, uma surpresa como essa me pegou, a falta de um elemento fundamental no funcionamento do organismo que você só descobre quando você cai, literalmente.” Ana Maria agradeceu a todos que estão mandando mensagens de carinho e disse que não conseguiu contar o que de fato aconteceu nem para os amigos próximos. “Foi um período de recolhimento”, afirmou Ana Maria, que deve retornar ao comando do “Mais Você” na próxima segunda-feira, 8.

