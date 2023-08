Ana Maria Braga se batiza no Rio Jordão: “Emoção única”

Em viagem a Israel, a apresentadora Ana Maria Braga fez uma parada no Rio Jordão a fim de batizar-se no mesmo local que Jesus. A comunicadora da Rede Globo compartilhou com os seguidores imagens do momento e disse tratar-se de uma “emoção única”.

– Yardenit é um local significativo de peregrinação para cristãos que buscam a confirmação do batismo no Rio Jordão. Localizado nas margens do rio, em Israel, esse local sagrado oferece aos fiéis a oportunidade de participar de cerimônias de batismo em um ambiente reverenciado pela sua conexão com a tradição bíblica. O gesto é simbólico, mas importante para quem crê. Emoção única – descreveu Ana Maria Braga.

Em vídeo publicado nas redes, a apresentadora exibiu detalhes sobre a preparação para o ato de fé e também o momento em que se encontra dentro do Rio Jordão vestida com o traje de batismo.

Em outras postagens, Ana Maria mostra mais registros de sua viagem na Terra Santa, incluindo sua passagem pela Via Dolorosa.

– É como uma trilha no tempo. Dizem que Jesus andou por aqui, carregando uma cruz pesada até o local onde o crucificaram. Caminhar pela Via Dolorosa é como entrar numa história antiga, composta por 14 paradas que nos fazem sentir o que Jesus passou. E chegando no fim dessa trilha, você vê a Igreja do Santo Sepulcro, uma igreja muito importante para os cristãos. Dizem que ela foi construída no lugar exato onde Jesus foi enterrado. Essa igreja é compartilhada por diferentes grupos de cristãos e é como um símbolo vivo de fé que vai além das divisões. E estar lá é emocionante, é quase difícil de explicar. Você sente como se o tempo parasse por um momento e você estivesse conectado a algo muito maior. Uma verdadeira experiência que nos lembra do que é realmente importante na nossa fé e na nossa humanidade – escreveu a apresentadora.

Confira o vídeo do batismo: