Ana Maria Braga testa positivo para o novo coronavírus

A apresentadora Ana Maria Braga foi diagnosticada com o novo coronavírus, e afastada da edição desta segunda-feira (5) do programa Mais Você. De acordo com o repórter Fabrício Battaglini, a comunicadora está em um hospital, mas passa bem, com sintomas leves como cansaço e dor de garganta.

Battaglini, que já fazia matérias externas para o Mais Você, recebeu a missão de assumir o comando da atração nesta segunda-feira, ao lado de Felipe Andreoli.

Ana Maria, que é do grupo de risco, testou positivo durante um teste de Covid-19 na Rede Globo. Ela já tomou as duas doses da vacina contra a doença. Andreoli lembrou que as vacinas funcionam e o fato de a apresentadora estar bem é atribuído à vacinação.

No ano passado, a comunicadora ficou afastada do Mais Você até o mês de setembro, quando voltou a gravar de sua própria casa. Ana Maria estreou em novo estúdio do programa em São Paulo, em fevereiro.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/TV Globo