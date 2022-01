Ana Maria Braga usa peruca ruiva em programa e é comparada a Nany People e Curupira

Visual da apresentadora gerou comentários nas redes sociais; ela tem usado o acessório desde que seu cabeleireiro testou positivo para a Covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga voltou a surpreender os telespectadores do “Mais Você” ao aparecer com uma peruca ruiva no programa desta terça-feira, 11. “Quando você levanta de manhã e seu cabelo briga com você, não tem que brigar com ele. Hoje é o único dia que você tem, então vamos viver plenamente, sempre como o primeiro dia de um lindo amanhecer dentro da sua alma”, disse a artista no começo da atração. Na última quinta-feira, 6, Ana Maria usou uma peruca chanel e explicou que decidiu apostar no acessório porque seu cabeleireiro testou positivo para a Covid-19. Na ocasião, ela foi comparada a cantora Sia e a Cleópatra. Desta vez, a peruca ruiva fez com que a apresentadora fosse chamada de Nany People, Curupira e Gaara, personagem de “Naruto”. “Acordar de manhã, ligar a TV e saber que a Ana Maria Braga vai estar entregando uma peruca diferente e icônica, não tem nada mais prazeroso”, comentou um seguidor. “Gostei da homenagem da Namaria ao Curupira. ‘Mais Você’ valorizando o folclore nacional”, brincou outro. “A Ana Maria tá uma mistura de Sharon Osborne com Nany People”, acrescentou mais um. Veja repercussão:

Não tanko a Ana Maria as 9hr da manhã fazendo cosplay do Gaara ao vivo na globo pic.twitter.com/xpXRxvSLf6 — ⁷Suy 🫐 blessed cursed (@Minjhopeskts) January 11, 2022

Ana Maria Braga tá a cara da Caipora, sensacional!!! #MaisVocê pic.twitter.com/ZJXHpbC1TO — Léo Miguel ⚽️🏎🍺⚖ (@leomika_95) January 11, 2022

A Ana Maria tá uma mistura de Sharon Osborne com Nany People pic.twitter.com/2osJPQ1aQw — Miguel ۞ 🐍 📺: Cobra Kai (@vanaheimwolf) January 11, 2022

Gostei da homenagem da Namaria ao Curupira. Mais Você valorizando o folclore nacional 💫 pic.twitter.com/RnEg588Dcg — Amanda Lira (@dinhaslira) January 11, 2022

#maisvoce Ana Maria sempre surpreendendo os telespectadores. Mas sempre linda como sempre. pic.twitter.com/IEunoatDKB — Classicoda7arte (@classico7art) January 11, 2022

acordar de manhã, ligar a tv e saber que a ana maria braga vai estar entregando uma peruca diferente e icônica, não tem nada mais prazeroso. — wesley (@weskkkkk) January 11, 2022

Fonte Jovem Pan