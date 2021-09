Ana Paula Padrão é detonada na web após fala no MasterChef: “Preconceito”

A apresentadora Ana Paula Padrão foi detonada nas redes sociais por conta de um comentário feito na edição dessa terça-feira (7/9) do MasterChef Brasil, na Band.

A apresentadora disse aos competidores que eles deveriam fazer carnes exóticas, como jacaré, codorna, rã, siri mole e outros. O convidado Rafael Cortez afirmou que não comeria carne de bode, pois ele não considera uma “carne comestível”.

Padrão tentou explicar, mas acabou sendo detonada pelos internautas. De acordo com ela, a carne de bode é comum no interior do nordeste do país, como Pernambuco. Ela classificou que o alimento é consumido por “pessoas que possuem pouco”.