Analista explica por que Jade Picon perdeu 300 mil seguidores

Após algumas decisões que surpreenderam negativamente o público, Jade Picon foi de amada à odiada em questões de dias no BBB22

Depois que se tornou líder do BBB22, Jade Picon vem perdendo muitos seguidores. A coluna conversou com Priscila Jaffe, empresária e CEO da Jaffe produções, agência de marketing de influência, que analisou porque a influenciadora está retrocedendo nas redes sociais após suas escolhas dentro do confinamento. Foram 300 mil a menos desde domingo (6/2), quando fez seu discurso afirmando que gostaria de uma resposta do público.

A sister se distanciou dos seus amigos famosos e formou aliança com Bárbara e Laís. O trio passava dia e noite detonando Arthur Aguiar e Picon acabou indicando o rapaz direto para o paredão. Ao analisar o comportamento da morena, a especialista nos contou que o público entendeu que Jade traiu a relação com Aguiar ao indicá-lo, já que os dois eram próximos desde o começo do programa.

Jade Picon Froes, de 20 anos, nasceu em São Paulo, em 2001. Tornou-se influenciadora digital e dona de uma marca de roupa que carrega o nome dela, a Jade²Reprodução/ Instagram

Com mais de 13 milhões de seguidores só no Instagram, a jovem, que é sucesso na internet, ainda acumula 400 mil fãs no Twitter e mais de 1 milhão de seguidores no YouTubeReprodução

Dona de uma beleza ímpar, Jade começou sua carreira ainda criança fazendo propagandas. Contudo, tornou-se conhecida ao participar do canal do irmão, o também influenciador Leo Picon, no YouTubeReprodução/ Instagram

A postura perante as câmeras e a aparência chamaram tanto a atenção dos internautas que Jade começou a fazer mais sucesso do que o próprio irmãoReprodução/Instagram

Em 2018, Jade e o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, engataram um romance. O namoro durou três anos e o ex-casal terminou o relacionamento de forma amigável, aparentementeReprodução

No entanto, boatos de que a influenciadora teria ficado com Neymar enquanto ainda estava com João Guilherme começaram a circular pelas redes. Por conta disso, Jade e o ator começaram a se estranharRaul Aragão/Harper’s Bazaar

A situação piorou quando o modelo Gui Araújo revelou em A Fazenda que também teria se relacionado com a jovem empresária enquanto ela estava namorando o filho de LeonardoReprodução

A influencer nega ter se relacionado com o ex-peão enquanto estava comprometida. Apesar da declaração, ela e João Guilherme trocam farpas nas redes sociais desde entãoReprodução/ Instagram

A polêmica recente envolvendo o nome da moça não foi capaz de interromper sua fama. Jade segue a todo vapor e tem visto seus números aumentado cada vez mais nas redes sociaisRaul Aragão/Harper’s Bazaar

“A Jade fez uma jogada arriscada, digamos, bem sucedida no sentido de movimentar o jogo. Mas, do lado de cá, o público entendeu como traição já que os dois mantinham ali mesmo que minimamente uma relação de amizade”, começou. Para Priscila, que cuida da carreira de participantes desse tipo de programa há 10 anos, Jade não conseguiu alinhar seu discurso com suas atitudes dentro da casa, causando a reprovação do público e contribuindo para que em pouco tempo perdesse muitos seguidores.

“Acredito que a grande questão para que a dinâmica da Jade para com o público tenha estremecido neste momento é que seu discurso não está alinhado com suas atitudes dentro da casa até então. E, além disso, para além de seguidores e da aceitação de quem está em casa, o grande desafio do reality é equilibrar o as relações interpessoais com o jogo e, claro, com seus valores”, analisou.

Vale lembrar que nesta terça-feira (8/2), acontece o paredão entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo. Os participantes acreditam que Arthur será o grande eliminado da noite.

