Ananindeua abre as inscrições para o concurso de quadrilhas e misses 2023

Para quem está acostumado a participar das festas juninas de junho, é bom ficar de olho nas vagas que foram abertas para o Concursos de Quadrilhas na categoria juvenil/adulto e de misses para o Forró Ananindeua 2023. O concurso é somente para pessoas que pertencem ao município.

Conforme o edital, podem concorrer, Quadrilhas na Categoria Mirim na (Faixa etária de 06 a 13 anos), Quadrilhas – Categoria Juvenil-Adulto (Faixa etária a partir de 14 anos), e Modalidade de Misses de Quadrilhas Mirins ( Miss Caipira, Miss Simpatia, Miss Negritude).

Ainda de acordo com o edital, as quadrilhas juninas que alcançarem as maiores pontuações, serão classificadas em ordem crescente, e serão premiadas com troféu e valores com premiação de até R$ 25.000,00 mil reais. As inscrições podem ser feitas até o dia 07 de junho.

Foto: Leandro Santana