Ananindeua adere a campanha nacional de prevenção da Gravidez na Adolescência

No mês de fevereiro começa a campanha nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, durante todo o mês, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), irá realizar diálogos, por meio de rodas de conversas, filmes e histórias de vidas, para refletir com os jovens sobre projetos de vida e educação sexual. As atividades acontecerão nas escolas, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). A ação também contará com a parceria das Unidades de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação.

A campanha de prevenção à gravidez na adolescência foi inserida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 2019 por meio da Lei 13.798, com o objetivo de orientar e conscientizar os jovens.

Em Ananindeua, com o tema projetos de vida, a Semcat promoverá diálogos sobre responsabilidade afetiva de meninos e meninas em relação aos filhos, considerando os riscos e os direitos garantidos, além do enfrentamento do abandono parental. Em relação à educação sexual, irá ensinar como cuidar do corpo, como protegê-lo de possíveis violências e, principalmente, orientar sobre as mudanças que acontecem em cada fase da vida, seja no aspecto físico, social e psicológico. Da programação, basta procurar o CRAS mais próximo da sua residência, eles funcionam de segunda-feira, das 8h às 14h.

Endereço dos CRAS de Ananindeua:

– CRAS DANIEL REIS – Rua do Sol, nº 07, Estrada do Maguari, bairro Maguari;

– CRAS COMPLEXO CIDADE NOVA VI – Conjunto Cidade Nova VI, entre WE 84 e WE 87, bairro Coqueiro;

– CRAS ESTRELA ANANIN – Rua 11, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas;

– CRAS SANTANA DO AURÁ – Rua São Jorge, s/n, esquina com a Rua Santo Antônio, bairro Águas Lindas;

– CRAS UIRAPURU – Estrada de Santa Fé, Conjunto Uirapuru, WE 22, Quadra 24 s/n, bairro Icuí Guajará;

– CRAS JADERLÂNDIA – Passagem Bom Jesus, nº 2000, bairro Atalaia;

– CRAS GUANABARA – Rua Oséias Silva, nº. 767 (em frente a Escola Machado de Assis) , bairro Guanabara;

– CRAS CURUÇAMBÁ – Igreja Assembleia de Deus- Rua Boa Aventura (final da linha do Curuçambá- Centro), bairro Curuçambá;

– CRAS 40 HORAS – Rua Santa Clara, nº 14, bairro 40 horas;

– CRAS DISTRITO INDUSTRIAL Rua Manoel de Souza, nº 4, bairro Distrito Industrial.

Foto: Reprodução feac.org.br