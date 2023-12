Ananindeua agora tem uma Orla de frente para o rio

Obra inédita leva orgulho aos moradores da cidade e região metropolitana.

Ananindeua encontra-se em um outro patamar. Prova disso é todo trabalho inovador, moderno e inédito que vem sendo realizado desde 2021 no município. Obras já entregues e obras em andamento, as quais se tornam o grande cartão postal da cidade. Mas tem uma, em especial, que está sendo única na cidade, até então. E você, caro leitor, sabe de qual obra estamos falando? A partir de agora a Prefeitura Municipal apresenta a vocês a primeira Orla de Ananindeua, que foi feita de frente para o rio Maguari e está localizado no bairro Icuí, na Avenida Santa Fé com a Estrada do Icuí.

A Orla de Ananindeua é um espaço onde moradores e visitantes de outras cidades poderão conhecer um outro lado da cidade, sem vista para prédios, casas e empreendimentos.

“Quem diria que um dia nossa cidade teria uma bela janela para os nossos rios. Foi um projeto audacioso, e Ananindeua merecia uma obra como esta. Confesso a todos vocês que estava ansioso para ver as famílias aqui na Orla, com o sentimento de valorização e respeito do qual todos munícipes merecem, afinal fui eleito para entregar o meu melhor como prefeito. Agradeço a confiança. É com grande orgulho que o nosso slogan está na boca do povo, é Ananindeua em outro patamar”, enfatizou o prefeito doutor Daniel Santos durante da cerimônia de entrega da primeira orla da cidade realizada neste domingo (03).

E ao falar em rio, não podemos deixar de destacar o público que compareceu também pelas águas com suas embarcações, seus caiaques, jet-ski, stand-up e barcos e conheceram a orla por um outro ângulo, a festa foi grande também nas águas.

Na área, a população hoje tem as opções de praticar caminhada, pedalar, bem como praticar as atividades esportivas nas quadras de tênis, quadra de areia para beach Tênis, vôlei e futevôlei, no espaço play onde os amantes do esporte de futmesa poderão disputar sua s partida.

A Orla também ganhou uma área gastronômica, além de um deck todo acessível e iluminado, o espaço multiuso coberto para encontros com amigos e reuniões contém bancos com designer moderno e imponente, além da área multi estação calistenia (academia), iluminação pública toda em LED, calçada, lixeiras, estacionamento para carros, motos, bicicletas.

Mas o principal desta grandiosa obra fica com a visão panorâmica de um braço do rio Maguari, onde quem está em qualquer parte da orla, pode apreciar a bela paisagem.

Junto ao prefeito, estavam vereadores municipais, o secretariado de Ananindeua, deputados estaduais e moradores locais que lotaram o espaço e aprovaram a inédita obra para o município.

Cléber Silva, desfilando com uma Super Truck.Cléber Silva, morador do Icuí estava desfilando com o seu hobby, uma Super Truck, ou seja, uma miniatura de caminhão, o morador falou sobre a felicidade de se sentir incluso e da valorização do seu bairro e salientou sobre agora poder desenvolver mais ainda seu hobby, pois terá local para mostrar. “Eu não consigo nem explicar, nem nos meus maiores sonhos eu podia sonhar com isso, tô trazendo meu caminhão que demorou cerca de dois anos para ser terminado e agora fazendo o maior sucesso, e isso não tem nada que pague”, relatou empolgado.

Para Ana Maria, moradora da Cidade Nova e participante do grupo catraca de bicicleta há cerca de 2 anos, ter um espaço reservado para prática esportiva tão perto é motivo de grande comemoração. “Eu entrei no grupo por incentivo do meu marido, achava ruim ter que ir pra longe pra praticar nossas aventuras de bicicleta, mas agora com esse novo espaço que fica no nosso município, vamos nos reunir sempre com nossa turma” disse Ana.

“Quero dizer que estou muito muito feliz de entregar essa obra inédita para o município. Como engenheiro e hoje como morador sei da importância dessa obra que elevou ainda mais Ananindeua a um outro patamar . E aproveito para reforçar a todos, que a missão da equipe SESAN é tirar do papel o sonho e torná-la realidade”, ressaltou o titular da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (SESAN), Paulo Macedo.

Para a arquiteta Niciana Noura, que teve a missão junto com a sua equipe de tirar do papel e colocar em prática o projeto da orla, ver hoje o espaço lotado de pessoas felizes é a certeza do dever cumprindo. “Quando eu recebi a missão de criar o projeto, deu aquele frio na barriga, pois sabíamos a importância da obra para todos os moradores. Durante a semana contive o choro, mas ao participar do ato do desenlace da fita inaugural, não pude conter as lágrimas, pois fui agraciada de ter o meu nome na placa de inauguração. Uma surpresa e uma honra também. E aproveito pra dizer que eu junto com minha equipe de arquitetos vamos continuar criando espaços de qualidade e inovadores”, comentou a idealizadora do projeto.Nova Orla trazendo lazer para os moradores e visitantes.

Demais benfeitorias ao entorno da Orla

Outra benfeitoria feita no bairro Icuí foi a melhoria na infraestrutura, com o serviço de requalificação da malha viária da Avenida Santa Fé, com ciclovia, além do estacionamento para carros, motos, idosos e PCD, sinalização viária e a modernização da iluminação pública em LED.

A Orla de Ananindeua, além de se tornar um ponto turístico da cidade, hoje fomenta renda para famílias que poderão fornecer aos visitantes comidas, bebidas e diversão ao ar livre em uma área de 860 metros de extensão, com vista privilegiada para o rio Maguari.

Fotos Ascom Ananindeua