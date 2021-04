Ananindeua amplia a vacinação contra a gripe para crianças de seis meses a cinco anos completos

A imunização contra influenza ocorre em 28 pontos do município, das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira

A partir desta segunda-feira (19), crianças de seis meses a cinco anos completos podem se vacinar contra a gripe influenza em Ananindeua, na Grande Belém. O município conta com 28 postos de vacinação, das 8h às 13h, sempre de segunda a sexta-feira. Os pais ou responsáveis das crianças devem apresentar a Carteira de Vacinação e Cartão SUS da criança.

O município recebeu 13.670 doses, no último sábado (17), o que permitiu ampliar a faixa etária da campanha de vacinação, a qual iniciou no último dia 13, apenas para crianças de seis meses a menores de dois anos.

Segundo a prefeitura, o calendário será atualizado, por meio das redes sociais da Prefeitura, assim que o município receber novas doses. Os próximos grupos serão crianças, com cinco anos e um dia até seis anos; os integrantes dos grupos de gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto); povos indígenas e os profissionais de saúde, que estão inseridos nesta primeira fase da campanha.

No entanto, para encaminhar para outros grupos prioritários depende da chegada de mais vacinas. Elas são distribuídas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, para o Governo do Estado, que faz a distribuição para os municípios.

“A continuidade da campanha depende da disponibilidade de doses da vacina contra a gripe. De acordo com o envio de novas doses ao município, serão divulgadas novas datas e o público alvo”, informa a Secretaria de Saúde de Ananindeua.

Recomendação: não misturar vacinas



A Secretaria reforça que quem estiver apresentando sintomas gripais deve esperar que eles passem para tomar a vacina. Já quem tomou a vacina contra o novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave – Sars-Cov-2), que ocasiona a doença covid-19, deve esperar o prazo recomendado de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe.

Veja onde se vacinar



Público: crianças de seis meses a cinco anos completos;

Documentos: os pais ou responsáveis das crianças devem apresentar a Carteira de Vacinação e Cartão SUS da criança;

Horário: das 8h às 13h – de segunda a sexta-feira;

Postos: exclusivos para a vacinação contra a Influenza:

– UBS Julia Seffer;

– UBS Jardim Amazônia;

– UBS Ananindeua;

– UBS Guanabara;

– UBS Celso Leão;

– UBS Distrito Industrial;

– PSF Elo l e ll;

– UBS Saré;

– UBS Ana Maria Moraes;

– UBS Curuçambá;

– UBS Helena Barra;

– UBS PAAR;

– UBS Paulo Frota;

– UBS Park Laguna;

– UBS Cidade Nova Vl;

– UBS Cristo Redentor;

– UBS Icuí;

– UBS Carnaúba;

– UBS Warislandia;

– UBS Samambaia;

– UBS Ivan Carlotino Jr;

– UBS Nova Zelândia;

– USF Una;

– UBS Coqueiro;

– USF Nova União;

– USF Pérola ll:

– USF Atalaia:

– USF Jardim Nova Vida;

– UBS Jaderlândia.