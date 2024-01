Ananindeua celebra aniversário de 80 anos com programação diversa

Nesta quarta-feira (03), o município de Ananindeua estará completando 80 anos. E para celebrar a data, uma programação especial está sendo preparada para receber a população do segundo maior município do estado.

A programação que começa desde às 07h30 da manhã com uma Missa em Ação de Graças, no Santuário Nossa Senhora das Graças (Igreja Matriz) e segue até a noite com um super show da tão aguardada cantora Joelma.

Será um dia marcado por atrações culturais, entrega de obras e ação do Governo do Estado. A primeira edição do “Governo do Pará nos Bairros” será nesta quarta-feira (03), a partir das 08h, no bairro do Paar.

Haverá consultas oftalmológicas para a produção de óculos de grau, atendimentos médicos e odontológicos, emissão de documentos, palestras educativas, divulgação e promoção da doação de sangue, benefícios do Cred Cidadão, distribuição de cestas de alimentação, enxovais, máquinas de costura, cadastros para casamento comunitário, serviços veterinários do projeto ParáPet (castração, vacinação e consulta para animais de estimação), corte de cabelo, design de sobrancelha, orientação jurídica, cadastro de empreendedor, acesso à Carteira do Trabalho Digital, ações educativas para crianças sobre comportamento seguro no trânsito e atrações culturais.

Programação

07h30 – Missa em Ação de Graças, no Santuário Nossa Senhora das Graças (Igreja Matriz).

09h00 – Entrega de títulos de propriedade para os moradores dos bairros da Jaderlândia e da Guanabara, precisamente na Rua União – Atalaia (Jaderlândia).

14h00 – Inauguração do Super Centro de Saúde, que está localizado na BR-316, km 8, sem número, ao lado do posto Pará Vip, em Águas Brancas.

16h00 – Inauguração da reforma do mercado da Guanabara, na Rua do Fio (Guanabara).

17h30 – inauguração do campus UEPA Ananindeua, na Avenida Independência s/n.

19h00 – Recapeamento asfáltico da Avenida Santa Fé, no Icuí-Guajará.

20h00 – Apresentação da cantora Joelma, contando com a presença do vocalista da banda Forró Nu 12, Miro Marks, no palco localizado na Avenida Santa Fé (próximo da Orla).

Foto: Divulgação