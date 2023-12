Ananindeua comemora 80 anos com show de Joelma

A cidade de Ananindeua, comemorá seus 80 anos de fundação em grande estilo. No dia 3 de janeiro de 2024, a partir das 19 horas, a avenida Santa Fé (próximo à Orla de Ananindeua) será palco de um show da cantora Joelma, que contará com a participação especial do vocalista da banda Forró Nu 12, Miro Marks.

A expectativa é que o evento reúna milhares de pessoas para celebrar o aniversário da cidade. Joelma, que é natural do Pará, é uma das cantoras mais populares do Brasil. Ela é conhecida por seu talento e estouro esse ano com a música “Voando pro Pará”, colocando todo mundo para tomar tacacá!

Ação para comemorar o Aniversário de Ananindeua da SEMUPA

Uma delas é a Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura de Ananindeua (SEMUPA), que durante a semana do aniversário, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), realizará a Segunda Expoagro e lança a 1.ª Feira de Agricultura Familiar durante a semana de aniversário do município, no dia 06 de janeiro.

Foto: Reprodução Internet