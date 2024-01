Ananindeua dá desconto de 20% no IPTU para pagamento em cota única

Emissão de guia de IPTU online em Ananindeua: agora é mais fácil!

A prefeitura de Ananindeua oferece 20% de desconto no pagamento do IPTU 2024 para o cidadão interessado em pagar de uma só vez ( cota única) e ficar quite com o erário público. O prazo para aproveitar a promoção é até o dia 10 de maio.

Desde 2021, os contribuintes de Ananindeua podem emitir a guia de IPTU online, sem precisar comparecer à Sede da SEGEF ou ao SAC Ananindeua. No site da Prefeitura basta clicar no Banner referente ao IPTU 2024.

Para emitir a guia de IPTU online, o contribuinte deve inserir o número do CIF (Inscrição Imobiliária Reduzida) e o ano em exercício (2024). Em seguida, basta clicar em “Emitir Boleto” e imprimir o documento. O pagamento pode ser feito em qualquer banco autorizado.

Foto: PMA