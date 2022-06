Ananindeua divulga lista de inscritos no Concurso Galeria do Servidor – 2ª Edição

A Secretaria Municipal de Administração – Semad, de Ananindeua, município localizado na Zona Metropolitana de Belém, divulgou o nome dos inscritos no Concurso Galeria do Servidor – 2ª Edição, que encerrou no último dia 3. O próximo passo é a entrega da obra de arte (pintura e/ou fotografia), do texto explicativo sobre a concepção da criação da obra e dos 2kg de alimentos não perecíveis (arroz, feijão, açúcar, café ou leite em pó) que será no dia 13 de junho, das 8 às 17 horas, na Secretaria Municipal de Administração localizada no conjunto Cidade Nova II, WE 16, nº 212, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua.

É importante que os inscritos fiquem atentos às regras destinadas a cada categoria.

Pintura em tela

Ter o formato 50x40cm ou 40x50cm nos formatos retrato ou paisagem; As obras de arte deverão ser embaladas com material resistente que não comprometa a sua integridade física.

Fotografia A fotografia a ser enviada deverá ser digital, autoral e inédita, com resolução de 300 dpi, convertida em PDF, podendo a mesma ser colorida ou em preto e branco; A fotografia deverá ser enviada sem qualquer tipo de identificação – marca d´água, copyright, nome e/ou data: O tratamento fotográfico é permitido para acentuação ou diminuição de brilho, contraste, cor e variação de matiz. Não serão aceitas fotografias editadas com colorido artificial, montagens, sobreposições, colagens e efeitos especiais eletrônicos; A captação da imagem independe do equipamento a ser utilizado, podendo ser de câmeras fotográficas, celulares, tablets e outros. O arquivo fotográfico não poderá ultrapassar o limite de 05 (cinco) MB. Caso ultrapasse esse limite, o arquivo não será recebido e a inscrição do candidato não será validada.

O texto explicativo deverá ser entregue digitado com fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, com no máximo 500 caracteres, a respeito da produção da pintura ou fotografia, data aproximada de sua realização e explicitando suas conexões com o tema proposto pelo concurso.

A divulgação dos concorrentes que tiveram suas inscrições validadas será no dia 15 de junho, conforme consta no edital, pelo site da oficial da Prefeitura de Ananindeua.

Confira a lista dos inscritos:

fotografia: http://semad.ananindeua.pa.gov.br/semad/galeriadoservidor/assets/documentos/lista_fotos.pdf

Pintura:

http://semad.ananindeua.pa.gov.br/semad/galeriadoservidor/assets/documentos/lista_pintura.pdf

Imagens: Ascom/PMA