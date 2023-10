Ananindeua divulga resultado da eleição para conselheiro tutelar

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) divulgam o resultado da eleição para escolha de novos membros dos Conselhos Tutelares do município, que atuarão no mandato de janeiro de 2024 a janeiro de 2028.

Vinte novos conselheiros foram escolhidos, assim como seus respectivos suplentes, para ocupar os quatro Conselhos Tutelares da cidade. O pleito ocorreu no último domingo (01), com 34 polos de votação espalhados por todo município, atendendo os moradores do lado Norte e Sul de Ananindeua.

Segundo a secretária da SEMCAT e presidente do COMDICA, Marisa Lima, durante todo o processo eleitoral buscou-se preservar a ética, transparência e lisura, dando publicidade a todos os atos. “O processo foi organizado em modo sistemático, para garantirmos a confiabilidade e os direitos do cidadão, para exercer o papel democrático de eleger o seu candidato”, afirmou.

Para o eleitor, Armando Carvalho, é muito importante a participação da população na escolha dos conselheiros tutelares. “É um momento em que nós, cidadãos, elegem os candidatos que já conhecemos sua trajetória e trabalho para atuar na garantia de direito de nossas crianças e adolescentes”.

Entre as atribuições do Conselho Tutelar está: zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, evitar maus tratos contra os menores de idade e impedir que eles sejam expostos a situações de risco.

CONFIRA O RESULTADO:

Conselho Tutelar I

kleber Murilo – 1.678 votos Alex Junior – 833 Votos Virgínia Barros – 716 Votos Amarildo Farias – 703 Votos Rarison Resplande – 591 Votos

Conselho Tutelar III Tiago Sales – 910 votos Neide Pires – 630 votos Márcio Santos – 570 votos Fabiano Rosário- 504 votos Vanessa Silva – 461 votos

Conselho Tutelar IV Maycon Borges – 662 votos Professora Jennifer Holanda – 611 votos Tamara Santos – 535 votos Márcio Ribeiro- 509 votos Michele Moto – 475 votos

O resultado para o Conselho Tutelar II será divulgado ainda nesta segunda-feira, 02, visto que ocorreu problemas técnicos em duas urnas de votação. A SEMCAT acionou imediatamente o TRE, o qual já está ciente e sanando o ocorrido.

Imagem: Ascom/PMA