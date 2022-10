Ananindeua e Belém recebem mutirão de serviços da Equatorial Pará

Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e outros serviços podem ser solicitados.

Belém e Ananindeua, na Região Metropolitana, vão receber o mutirão de serviços da Equatorial Pará, de 25 a 28 de outubro. Os clientes poderão trocar lâmpadas, realizar cadastro na Tarifa Social, negociar débitos e muito mais. Para ter acesso a qualquer um dos serviços, os interessados apresentar RG e CPF do titular da conta contrato e a última conta de energia.

Em Ananindeua, a programação será no Mercado Central, das 08h30 às 12h. Em Belém, os interessados deverão comparecer na sede da Associação dos Moradores do Jardim Sevilha (Amojas), na Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, das 08h30 às 12h e das 14h às 17h30.

Tarifa Social

O programa Tarifa Social, benefício do Governo Federal às famílias de baixa renda, concede descontos que podem chegar a 65% na fatura de energia. Com esta iniciativa, as famílias economizam recursos financeiros e podem investi-los de outra forma.

Lâmpadas de Led

Através do programa de Eficiência Energética, que visa incentivar o consumo sustentável de energia, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Com o uso das luminárias de LED, as famílias poderão ter uma economia de até 80% na iluminação residencial, de acordo com especialistas. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até 5 (cinco) lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente e a negociação poderá ser parcelada em até 12 vezes.

Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso. E os consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas que desejam negociar.

Serviços:

1 – E+ Comunidade – Parque Verde

Onde: Associação de Moradores do Jardim Sevilha (Rua principal do residencial Jardim Sevilha, Av. Augusto Montenegro, 6800 – Parque Verde).

Quando: 25 a 28 de outubro

Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30

2 – Ananindeua

Onde: Mercado Central – (Avenida Cláudio Sanders – Box 31 – Centro)

Quando: 25 a 28 de outubro

Hora: das 8h30 às 12h