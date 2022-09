Ananindeua é o município com melhor desempenho no Ideb do Estado do Pará

Dados do Ministério da Educação divulgados na última sexta feira, 18, em Brasília, revelam boas notícias para a Educação no município de Ananindeua, o segundo mais populoso do Pará. Por meio do SAEB – Sistema de Avaliação do Ensino Básico – que qualifica regiões, estados e municípios brasileiros para a obtenção do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Ananindeua conseguiu uma das melhores performances entre os 144 municípios paraenses.

No comparativo entre o SAEB de 2021 e o de 2019, em meio à pandemia da Covid-19, Ananindeua foi o município onde a Educação Básica mais cresceu no Estado do Pará. O desempenho fez a média do IDEB do município saltar do 11º para o 3º lugar.

Considerando os municípios da Região Metropolitana, a educação de Ananindeua alcançou médias 5,1 (9º ano) e 5,5 (5º ano) , fazendo com que o município chegasse ao 2º lugar nos anos finais e iniciais. Só para ter uma ideia, Ananindeua ficou somente atrás de Benevides, que não apresentou um salto de diferença nas médias do ideb atual com o anterior, pelo contrário, reduziu seu percentual em relação a 2019, mesmo conseguindo o primeiro lugar na méida do 9° ano letivo(6.1) .

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Por outro lado, o salto qualitativo de Ananindeua mostrou-se surpreendente. E isso se deve ao alto investimento feito pela atual gestão, iniciada em 2021. De um total de oitenta e oito escolas, espalhadas pelos quarenta bairros do município, 33 foram totalmente revitalizadas e equipadas, mais 15 estão em fase conclusiva de reforma e uma nova escola já foi entregue no Conjunto Geraldo Palmeira. Os Centros Municipais de Educação Infantil foram também contempladas com os chamados Quintais Pedagógicos, espaços para aprender brincando. Salas de aula a céu aberto. Espaços para vivências e aulas de trânsito para que o aprendizado seja além da sala de aula.

Na verdade, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Educação criou um movimento arrojado para vencer os desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Intitulado “Movimento Educa Ananindeua”, o plano estabeleceu quatro inciativas consideradas essenciais para o enfrentamento aos desafios colocados naquele momento pandêmico. “A primeira delas voltada para a criação de uma ambiente virtual de aprendizagem. Assim, foi implantada a Plataforma Educa Ananindeua, com o objetivo de estabelecer ações colaborativas entre professores por meio de formação continuada e acompanhamento individual de alunos da rede municipal de ensino de Ananindeua utilizando a tecnologia, incrementado a preparação de milhares de estudantes para as avaliações do SAEB, Prova Brasil até a conclusão da educação básica. O uso da plataforma tinha também por objetivo complementar a ação pedagógica das escolas em contra turno, incentivar a leitura e interpretação de textos de diversos gêneros e refletir sobre suas temáticas, capacitar os estudantes para resolução de exercícios”, explicou a secretária de Educação de Ananindeua, Leila Freire.

A segunda iniciativa foi a criação do chamado Auxílio Conectividade para os professores, coordenadores pedagógicos e gestores. O objetivo era manter o vínculo com as famílias e alunos. “Mas havia ainda um desafio maior: muitos dos alunos não tinham internet e precisávamos chegar a todos os alunos e a todos os bairros. Assim, a terceira iniciativa foi levar o Movimento Educa Ananindeua para a TV – MEATV, como forma de alcançar um maior número de alunos e em especial, os que não tinham acesso a internet”, recordou Leila.

A quarta iniciativa estava voltada para elaboração de atividades estruturantes elaboradas pela equipe pedagógica da SEMED e também pelas escolas e envolveu o uso orientado dos livros didáticos.

“Esta é a proposição primeira do Movimento Educa Ananindeua: garantir o direito ao acesso escolar e na escola garantir o direito de aprender de cada um e de todos”, concluiu a secretária.

O prefeito Daniel Santos garante que virão mais ações para gabaritar ainda mais a educação no município. “É uma excelente notícia que só nos incentiva muito mais a prosseguir nesse caminho vitorioso para melhorar a Educação no nosso município. E vamos investir mais para que as nossas crianças, nossos jovens, nossos professores e servidores possam estudar e trabalhar em escolas novas, adequadas e com ensino de altíssima qualidade”, arrematou o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos.

