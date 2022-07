Ananindeua é o segundo município a gerar mais empregos no Pará

O Pará foi o Estado que mais gerou empregos na região Norte. E de todos os 144 municípios paraenses, Ananindeua foi o segundo que mais abriu vagas de trabalho com carteira assinada em junho. As informações se baseiam nos dados oficiais do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. Segundo os números, o Pará teve saldo positivo de 9.833 empregos formais. As atividades econômicas que mais geraram este impacto favorável foram os setores da Construção Civil (3.442) e de Serviços (2.920). E, Ananindeua é a 2ª cidade que mais contribuiu para o aumento da geração de emprego no Estado.



Segundo o Caged, o saldo de geração de empregos formais em Ananindeua foi surpreendente. Com 1.895 novos postos de trabalho gerados, o município disparou na frente das outras cidades – menos da capital, o que é aceitável, já que Belém tem cerca de 2 milhões de habitantes e Ananindeua com aproximadamente 500 mil.



De janeiro a junho deste ano, ainda de acordo com o Caged, houve 14.307 contratações com carteira assinada contra 12.412 demissões, com um saldo positivo de 1.895 vagas. E no acumulado dos últimos doze meses, de junho de 2021 a junho de 2022, foram registradas 28.377 e 25.180 demissões com saldo de 3.197 novos empregos.

Imagem: Ascom/PMA