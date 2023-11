Ananindeua ganha nova atração turística com a inauguração da Orla e show de Péricles

A Orla de Ananindeua, novo símbolo da cidade e promessa de um dos principais cartões postais para o turismo, será aberta ao público no domingo, 3 de dezembro, às 15h da tarde. O evento conta com uma programação especial durante o dia com música ao vivo e dança de carimbó nos espaços multiuso e gastronômico, atividades de recreação e torneios esportivos nas quadras da orla.

“Pela primeira vez, Ananindeua de frente pro rio como nunca se viu”, a frase foi dita pelo prefeito da cidade, Doutor Daniel, há um ano, quando se reuniu com a equipe de projetos urbanísticos da Sesan para planejar a construção da primeira orla da cidade numa região próxima do furo maguari- que dá acesso às ilhas, e era desconhecida pela maioria da população.

Uma das atrações especiais é a presença do ex-integrante do grupo Exaltasamba, o cantor e compositor e instrumentista brasileiro de samba, Péricles, que tem no currículo grandes canções como “Até Que Durou” e “Melhor Eu Ir”.

O Grande Show de pagode acontecerá no palco principal montado na avenida santa fé, a partir das 17h, com abertura do Grupo Nosso Tom e Show do Péricles para frechar a noite.

Um ponto turístico para toda região metropolitana

Foto: Antônio Silva

De frente para o furo do rio Maguari, a Orla de Ananindeua tem 800 metros de extensão e foi construída com acesso terrestre pelo bairro do icuí – guajará, e fica ao final das avenidas Santa fé e Amintas Pinheiro (antiga estrada do icuí-guajará). Ou seja, em um área da cidade que já está toda estruturada, pois vem recebendo melhorias nos últimos anos com ruas pavimentadas, sinalizadas, incluindo ciclofaixas; e ainda iluminação pública em LED. A Orla de Ananindeua vai funcionar de 5h até 22h, todos os dias. E terá um posto fixo de Vigilância Armada 24 horas. Os espaços têm rampas de acessibilidade e banheiros exclusivos (Em breve, terá um elevador para PCD).

O projeto idealizado pela Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) visa oferecer uma experiência de contemplação à natureza e promover saúde e bem estar aos visitantes que gostam de praticas esportivas e atividades físicas. Após a entrega, o espaço será administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec) que, por meio da Diretoria de Turismo, vem promovendo, ao longo do ano, várias ações esportivas nas ilhas como remada, trilha, pesca esportiva, etc.

Logo na chegada, a arquitetura contemporânea do Pórtico impressiona com um monumento em aço corten, que à noite recebe uma iluminação especial. Os visitantes ao adentrar os portões terão um noção da área de 846 metros de extensão com uma excelente pista de caminhada, e uma paisagem composta pelo rio calmo e uma vasta área de floresta. Na área, tem praça, espaço multiuso, academia ao ar livre, deck, um espaço com chuveirão, área desportiva com três quadras ( de tênis, de areia, e de esporte de mesa). Além de um espaço gastronômico, um complexo de 4 containers reutilizados com terraço, onde terá açaiteria, cervejaria, café e venda de comidas típicas.

Programação de Inauguração

15h

– Ato de inauguração e abertura dos portões

Local: Em frente ao Pórtico de Entrada da Orla – ao final das avenidas Santa fé e Amintas Pinheiro (Antiga Estrada do icuí-guajará).

– Apresentação Cultural do Grupo Parafolclórico ParAnanin

Local: Dentro da orla, no espaço Multi, área coberta em frente ao deck de frente para o rio

– Estação de Artesanato

– Estação de Brinquedos

– Estação de venda de pipoca, churros, algodão-doce, sorvete e água mineral.

Observação: essas estações são temporárias, programadas exclusivamente para o dia de inauguração.

– Atividades Esportivas nas quadras (de tênis, de futevôlei, futmesa e vôlei)

16h

– Apresentação Sandro Sandin – Voz e Violão

Local: Dentro da orla, no terraço do espaço gastronômico, de frente para o rio.

A partir das 17h

-Show do Grupo de Pagode Nosso Tom

– Show do Péricles

Foto Destaque: Antônio Silva