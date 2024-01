Ananindeua ganha Super Centro de Saúde como presente de aniversário

O município de Ananindeua, inaugurou nesta quinta-feira (4) o Super Centro de Saúde Ananindeua, um moderno complexo de saúde pública municipal. A unidade, localizada na BR-316 – Km 8, no bairro de Águas Brancas, é a maior estrutura do setor da saúde no município e conta com capacidade para cerca de 5 mil atendimentos por mês, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Super Centro de Saúde Ananindeua conta com 23 especialidades médicas e odontológicas, além de uma ótica do SUS. A unidade também oferece serviços de exames laboratoriais, raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma e outros.

A inauguração do Super Centro de Saúde Ananindeua é uma importante conquista para a população do município, que tem mais de 535 mil habitantes. A unidade vai contribuir para melhorar o acesso à saúde de qualidade para todos os moradores de Ananindeua.

O prefeito do município, Dr. Daniel Santos, e a secretária municipal de Saúde, Dayane Lima, estiveram presentes na inauguração do Super Centro de Saúde Ananindeua, e destacaram a importância da unidade para a população.

“É inovador tudo o que está acontecendo na área da Saúde em Ananindeua.O Super Centro de Saúde traz para a população a primeira Ótica do SUS aqui no Estado. E serão mais de mil armações para fazer a escolha. Mais exames, consultas especializadas e tudo mais que a população necessita para manter a saúde”, completou a secretária.

“É uma alegria enorme poder entregar esse Super Centro de Saúde para a população de Ananindeua, um centro moderno, que vai resolver um problema grave da população, que é a fila do SISREG. Nós implantamos as clínicas da família, que olham para a Atenção Básica. E agora vamos zerar a fila do SISREG, acabar com esse sofrimento”, afirmou o prefeito Dr. Daniel.

Foto: ANTONIO SILVA/ASCOM