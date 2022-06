Ananindeua ganhará mais duas escolas totalmente reformadas

Com o intuito de transformar e modernizar a educação em Ananindeua, a prefeitura autorizou mais duas reformas em duas escolas nesta semana, totalizando 43 unidades que serão totalmente requalificadas, beneficiando não somente os alunos, mas toda a equipe pedagógica, técnica e a comunidade em torno, proporcionando mais qualidade na educação em cada bairro do município.

A primeira é no bairro do Coqueiro, onde a Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedito Maia será contemplada com salas novas, banheiros, espaço de recreação, cozinha, depósito de merenda, laboratório multidisciplinar, novo reservatório de água e instalação de ar condicionado. A escola atende mais de 500 alunos, do 6º ao 9º ano, nos turnos da manhã, tarde e a noite com o EJA (Educação de Jovens e Adultos).



Para a vice-diretora, Carla Moraes a reforma mostra que “a educação não é somente feita de ensino e aprendizagem, mas de toda uma infraestrutura adequada também, garantindo uma educação com mais qualidade e completa”.



A Unidade Educacional Infantil Elcione Barbalho, localizada na Cidade Nova VIII, tem o projeto de ser ligada ao Parque Seringal, que fica aos fundos da unidade, que atende aproximadamente 289 alunos de creche e pré-escola, nos períodos da manhã e tarde.



A UEI passará por uma reforma em todo seu ambiente para assegurar mais conforto e qualidade de ensino. A revitalização irá abranger salas de aulas, espaço de convivência, banheiros, refeitório, pintura, reestruturação do telhado, modernização dos sistemas hidráulico e pluvial e instalação de centrais de ar condicionado.



A previsão é que em agosto, das 43 escolas em reformas, 22 estejam prontas para serem entregues em inúmeros bairros de Ananindeua.



ImageM: Ascom/PMA