Ananindeua inaugura ambulatório de atendimento pós-Covid

Ananindeua, na região metropolitana de Belém, inaugurou nesta quarta-feira (12) o Ambulatório Pós-Covid para atendimento exclusivo de pessoas que tiveram Covid-19 e apresentam sequelas. O ambulatório terá capacidade para realizar até 30 atendimentos diários, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h.

O fluxo de atendimento no espaço não será porta aberta. Os pacientes devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou o Ambulatório Covid-19 fixo para um primeiro atendimento e pegar o encaminhamento para o atendimento no Ambulatório Pós-Covid.

“Já testamos mais de 20% da nossa população, estamos registrando redução dos casos de Covid, e por este motivo fechamos o Ambulatório fixo do lado Sul, temos uma baixa procura de atendimentos no ambulatório do lado Norte, que antes tínhamos uma média de 400 atendimento e hoje estamos com 50 atendimentos por dia e isso é fruto de uma estratégia acertada”, ressaltou o prefeito da cidade, Doutor Daniel.

Atendimento

Ao chegar no Ambulatório Pós-Covid, o paciente passa por uma pré-consulta para ser avaliado e posteriormente agendado o início do tratamento. No espaço será possível realizar atendimentos para diversas especialidades com uma equipe multidisciplinar para auxiliar na recuperação das pessoas acometidas pela doença. Entre os tratamentos que serão ofertados estão a reabilitação respiratória e cardiopulmonar, a reabilitação músculo-esquelético, reabilitação de equilíbrio e coordenação motora, entre outros.

Para a fisioterapeuta do Ambulatório, Gabriela Félix, as principais sequelas da Covid-19 envolvem principalmente questões respiratórias e musculares. “Os principais exercícios que a gente vai utilizar são os que incentivam a respiração e a expansão pulmonar para eliminar qualquer sequela que tenha sido deixada pela Covid-19. Nós vamos recuperar também a questão cardiopulmonar que também é bastante afetada. Sabemos que há uma perda de massa muscular bem acentuada e que o paciente fica com alguns movimentos como a caminhada do dia a dia, que fica bem alterada e por isso vamos trabalhar com exercícios musculares, treino de marcha e de equilíbrio, além de outros exercícios importantes para a recuperação completa do paciente”, disse.

Sobre o período de tratamento no Ambulatório Pós-Covid-19 e como vai ocorrer o atendimento aos pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que será montada uma agenda para acompanhar os pacientes de acordo com a quantidade de sequelas e a gravidade em que o paciente se encontra. A cada 15 dias os pacientes serão reavaliados e com isso ele pode ser liberado após um mês ou em até dois ou três meses em atendimento, isso vai depender da evolução de cada pessoa.

Serviço

Ambulatório Pós-Covid, atendimento de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, no Centro de Atendimento Especializado de Ananindeua, localizado na rua Cláudio Sanders, 1.600.

Fonte: Por G1 PA — Belém

Foto: Freepik