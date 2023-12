Ananindeua inaugura Centro Especializado do Pé Diabético

O município de Ananindeua, inaugurou nesta quinta-feira (14) o primeiro Centro Especializado do Pé Diabético em nível estadual. A clínica, que fica localizada no bairro do Coqueiro, vai atender pacientes com diabetes que apresentam lesões graves nos pés.

Até então, o Pará não tinha uma clínica voltada para o tratamento específico do pé diabético. Ananindeua é o primeiro município do estado a lançar esse projeto.

Ananindeua possui atualmente cerca de 20 mil pacientes diabéticos cadastros e que são acompanhados na Rede de Saúde Municipal. Porém, muitos pacientes chegam na UBS ( Unidade Básica de Saúde) já com lesões de média e alta complexidade necessitando de um tratamento mais específico, que é feito com materiais biológicos, como o curativo (Hurgo Medical). Como explica a Coordenadora do Projeto ‘Pé Diabético’, Márcia Quintanilha.

Márcia Quintanilha, coordenadora do projeto ’Pé Diabético’.

“Muitos pacientes já chegam nas UBS com o membro em estado crítico, e que infelizmente em muitos casos tem que amputar o pé lesionado por falta de curativo especializado”.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o Brasil contém mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A diabete é uma doença progressiva, se não for tratada adequadamente pode provocar doenças cardiovasculares, insuficiência renal, perda de visão e até amputação de membros.

“Sabemos que o tratamento da diabetes é complexo, e que, quando não tratada, a pessoa perde toda a capacidade produtiva e sua autoestima quando ocorre uma amputação. A diabetes deve ser tratada para não descompensar, e quando foge do controle deve tratar para curar as lesões. Estou muito feliz por estar entregando esse Centro, além das duas UBS que aqui irão funcionar, um complexo que ofertará condições de dignas para todos. Desta forma, todos poderão ofertar um trabalho de qualidade para Ananindeua continuar como referência no país. Entre as grandes cidades, nós somos referência no Saúde da Família”, enfatizou o Prefeito, Doutor Daniel Santos.

Unidades Básicas de Saúde do Levilândia e Lago Azul serão unificadas em um mesmo espaço

O Centro Especializado do Pé Diabético será referência no município na assistência de média e alta complexidade para as pessoas com diabetes. Os usuários podem ter acesso aos serviços do Centro por meio de encaminhamento das unidades de saúde, e também pelos pacientes que serão atendidos no local, onde também irá funcionar a UBS Levilândia e Lago Azul.

O Espaço conta toda uma estrutura física totalmente revitalizada e planejada minuciosamente para atender com conforto e qualidade todos os usuários. Conta com rampa de acessibilidade para PCD, consultórios, sala de exames, sala para PCCU, sala de curativo, além de todos os serviços disponibilizados pelas UBS.

Serviço – O Centro Especializado tratará os pacientes, cuja ferida seja de média complexidade e serão encaminhados através das Unidades Básicas de Saúde, esse tratamento específico possibilitará a cura da lesão, para que não haja necessidade de amputação do pé do paciente. No caso dos pacientes que apresentem feridas de alta complexidade, os mesmos serão encaminhados para outro nível de atenção da Rede de Saúde para tratamento. O Centro Especializado do ‘Pé Diabético’ irá funcionar na Avenida Alessandro Novelino, 2088 no Bairro do Coqueiro – Em frente ao Hospital Modelo.

Funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Fotos: Ascom Ananindeua