Ananindeua inicia hoje a Campanha de Multivacinação

A campanha lançada pelo ministério da saúde de multivacinação que está acontecendo no país todo desde o dia 1° de outubro, começa oficialmente hoje (21) no município de Ananindeua, e segue até o dia 19 de novembro, as vacinas são aplicadas nas 33 unidades básicas de saúde do município.

Os convocados para receber a vacina são crianças e adolescentes com idade de 0 a 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias).



Veja quais são as vacinas disponíveis:

Crianças até 07 anos: BCG, Hepatite B, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VOP (Vacina Oral Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), DTP (tríplice bacteriana), Hepatite A e Varicela.



Crianças a partir dos 7 anos a menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias): Hepatite B, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), Difteria e Tétano, Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano), Varicela e DTPA.



Veja os locais de vacinação da campanha multivacinação:

REGIÃO 1

UBS Ananindeua Centro

UBS Aura

UBS Marighella

UBS Águas Brancas

UBS Jardim Amazônia

UBS Júlia Seffer

UBS Nova Água Lindas

UBS Pedreirinha

UBS Guanabara

UBS Bem Viver



REGIÃO 2

UBS Distrito Industrial

UBS Celso Leão

UBS Guajará 1

UBS Saré

UBS ELO 1 E 2



REGIÃO 3

UBS PAAR

UBS Ana Maria Moraes

UBS Curucambá Rural

UBSS Helena Barra



REGIÃO 4

UBS Cidade Nova 6

UBS Paulo Frota

UBS Park Laguna

UBS Icuí

UBA Boa Vista

UBS Warislândia

UBS Carnaúba

UBS Novo Cristo



REGIÃO 5

UBS Nova Zelândia

UBS Ivan Carlotino

UBS Nova União

UMS Jaderlândia

UMS Coqueiro

UBS Ariri

Foto: Isabela Carrari/Arquivo

Jornalista: Marina Moreira