Ananindeua inicia matrículas para o ano letivo de 2023

O município de Ananindeua inicia o processo de período de matriculas para o ano letivo de 2023 da rede municipal de ensino. Alunos que já fazem parte da rede precisarão fazer a rematrícula a partir desta terça-feira (22), enquanto os novos estudantes realizarão a pré-matrícula a partir do dia 19 de dezembro. As matriculas serão para toda a rede de ensino, de educação infantil, de tempo integral e o fundamental. A previsão de inicio do ano letivo é dia 23 de janeiro.

Os novos alunos podem realizar a pré-matrícula presencialmente nas unidades escolares, há a pção digital, por meio do link ananindeua.pa.gov.br/semed, onde estará disponibilizada o número de vagas, relação de unidades escolares do município, os níveis e as modalidades de ensino.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibilizou o contato 98495-8171 para ligações ou mensagens via whatsapp, com atendimento de 8h às 17h, além do link www.educaananindeua.com.br, caso haja duvidas de pais ou responsáveis.

As matrículas serão para todos os alunos, os da educação especial deverão ter a idade mínima de 06 anos completos ou completar até o dia 31 de março do ano letivo para poderem ingressar na rede municipal.

Link para matrículas.

Confira o cronograma completo:

• Confirmação de matrículas

De 22 de novembro a 02 de dezembro

Educação Infantil (Creches e pré-escola); Fundamental (anos finais e iniciais) e de Jovens e Adultos.

• Confirmação de matrículas para continuidade em 2023

De 06 a 13 de dezembro

Educação Infantil (alunos do Pré II que irão cursar o 1° ano em outra unidade municipal) ; Fundamental ( alunos do 5° ano que irão cursar o 6° em outra unidade municipal)

• Novas matrículas

De 19 a 30 de dezembro

Educação Infantil ( Creches e pré -escola); Fundamental (iniciais e finais); Jovens e Adultos.

Foto Reprodução: ananews.com.br