Ananindeua inicia vacinação de 3ª dose para crianças de 5 a 11 anos imunocomprometidos ou não

A vacinação da terceira dose contra covid-19 para crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, nas unidades de saúde do município de Ananindeua já está disponível.

Além da terceira dose, as Unidades Básicas de saúde retornaram com a vacinação contra a Covid-19 em bebês de 06 meses a 03 anos de idade. Para ter acesso ao serviço, a população pode procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS). A terceira dose infantil vai estar disponível em horários diferenciados e de acordo com os públicos elegíveis para cada vacina. O intervalo de vacinação é de quatro meses após a 4ª dose.

Imunização

A vacina contra a covid-19 é destinada a todos aqueles (crianças, jovens, adultos e idosos) que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose. Para as crianças, ela está disponível a partir dos seis meses de idade.

Já a dose de reforço (terceira dose) deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior e está disponível para todas as pessoas, a partir de 06 meses.

Ananindeua também já disponibiliza a quinta dose para idosos, a partir de 60 anos. Este reforço também é disponibilizado para imunocomprometidos, grávidas e puérperas.

Documentos Necessários

Para vacinar a primeira dose: RG, CPF ou Cartão SUS. Para vacinar a segunda, terceira ou quarta dose: RG, CPF ou Cartão SUS e o cartão de vacinação.

PFIZER BEBÊ

1ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade.

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade, com intervalo de 04 semanas;

3ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade, com intervalo de 08 semanas da 2 dose;

PFIZER PEDIÁTRICA

Destinada às crianças de 05 a 11 anos completos.

1ª DOSE: Vacinação destinada para crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não;

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 02 meses completos após a primeira dose.

3ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 04 meses completos após a segunda dose, independente do imunizante anterior.

Onde achar

Horário: 08h às 12h

Locais:

UBS Ariri

UBS Atalaia

UBS Aurá

UBS Bem Viver

UBS Carnaúba

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova IV

UBS Cristo Redentor

UBS Curuçambá Rural

UBS Cristo Rei

UBS Falcolândia

UBS Guajará I

UBS Helena Barra

UBS Heliolândia Rural

UBS Jardim Nova Vida

UBS Jaderlândia II

UBS Jardim Amazônia

UBS José Araújo

UBS Lucília Bráulio

UBS Nova Águas Linda

UBS Nova Esperança II e III

UBS Nova União

UBS Novo Cristo

UBS Paar

UBS Park Laguna

UBS Pérola I e II

UBS Saré

UBS Warislândia





Horário: 8h às 16h

Locais:

UBS Ananindeua Centro

UBS Águas Brancas

UBS Águas Lindas

UBS Coqueiro

UBS Distrito Industrial

UBS Elo I e II

UBS Icuí

UBS Julia Seffer

UBS Nova Zelândia

UBS Paulo Frota

UBS Pedreirinha

UBS Roraima – Amapá

UBS Una

Foto: RICARDO AMANAJÁS