Ananindeua inicia vacinação de pessoas sem comorbidades nesta sexta-feira

Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém (RMB), inicia, nesta quarta-feira (26), a vacinação do último grupo prioritário a receber a primeira dose do imunizante contra Covid-19: pessoas entre 53 e 58 anos sem comorbidades começam a ser imunizadas nesta sexta-feira (28), e no sábado (29) será a vez de quem tem 53 a 55 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa aos que perderam o seu calendário vacinal podem procurar um dos postos de vacinação deste grupo prioritário para ser vacinado, munido de todos os documentos necessários relacionados ao seu grupo.

O município de Ananindeua tem se destacado na campanha de imunização contra o novo coronavírus, estando entre os primeiros municípios com população acima de 200 mil habitantes com a maior taxa de vacinação do público alvo. Ao todo, de janeiro até agora o município já vacinou mais de 122 mil pessoas (1ª e 2ª dose), ou seja, 70,12% da população com idade acima de 18 anos com comorbidades ou deficiência permanente. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa a continuidade da campanha depende da disponibilidade de dose.

Calendário com Público Alvo:

Horário: 8h às 13h

Sexta-feira (28):

– Pessoas com 56 a 58 anos completos ou mais sem comorbidades

Sábado (29):

– Pessoas com 53 a 55 anos completos ou mais sem comorbidades

Locais:

1. Paróquia Cristo Rei – Guanabara

2. Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Júlia Seffer

3. Igreja Universal – Águas Lindas

4. Assembleia de Deus – Maguari

5. UBS Aurá

6. Igreja Catedral da Fé – Distrito Industrial

7. EEEF Gregório de Almeida Brito – PAAR

8. Paróquia Santo Inácio de Loyola – Icuí

9. Paróquia Santa Paula Frassinetti – Cidade Nova 6

10. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo – Cidade Nova 2

11. EEEFM Jaderlândia – Atalaia

12. Paróquia São Lucas Evangelista, no conjunto Guajará I, no Coqueiro (Somente no dia 29 – Sábado)

Documentos necessários

RG, CPF ou Cartão SUS, Comprovante de residência (no nome da pessoa) e/ou título eleitoral.

Fonte: Por G1 PA — Belém