Ananindeua iniciará Calendário vacinal contra covid-19 de 06 a 10 de março

Nesta próxima segunda-feira (06), o município de Ananindeua irá cumprir o calendário vacinal contra a covid-19. Estarão disponíveis os seguintes imunizantes:

PFIZER BEBÊ

1ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade.

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade, com intervalo de 04 semanas;

3ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade, com intervalo de 08 semanas da 2 dose;

PFIZER ADULTO

2ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 12 anos ou mais, que tenham intervalo de 28 dias após a aplicação da primeira dose;

3ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 12 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores;

4ª DOSE: Pessoas com 18 anos ou mais, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

5ª DOSE: Vacinação destinada à idosos com 60 anos ou mais, e adultos com 18 anos ou mais imunocomprometidos que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da quarta dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

CORONAVAC

1ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 03 a 11 anos sem comorbidades, e demais pessoas a partir de 12 anos;

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 03 a 11 anos sem comorbidades, e demais pessoas a partir de 12 anos que estejam com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose;

3ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 12 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores;

4ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

BIVALENTE – VACINA DE REFORÇO

DOSE DE REFORÇO: Destinada para pessoas de 70 anos ou mais; Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (12 anos ou mais), abrigados e trabalhadores dessas instituições; Imunocomprometidos; Comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas que tenham no mínimo esquema primário completo (1 dose + 2 dose) e estejam com intervalo de no mínimo 4 meses após a última aplicação, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Para vacinar a primeira dose: RG, CPF ou Cartão SUS. Para vacinar a segunda, terceira ou quarta dose: RG, CPF ou Cartão SUS e o cartão de vacinação.

Horário: 08h às 12h

Locais:

UBS Ariri

UBS Atalaia

UBS Aurá

UBS Carnaúba

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova IV

UBS Cristo Redentor

UBS Curuçambá Rural

UBS Cristo Rei

UBS Falcolândia

UBS Guajará I

UBS Helena Barra

UBS Heliolândia Rural

UBS Jardim Nova Vida

UBS Jaderlândia II

UBS Jardim Amazônia

UBS José Araújo

UBS Lucília Bráulio

UBS Nova Águas Linda

UBS Nova Esperança II e III

UBS Nova União

UBS Novo Cristo

UBS Una

UBS Park Laguna

UBS Pérola I e II

UBS Saré

UBS Warislândia

Horário: 8h às 16h

Locais:

UBS Ananindeua Centro

UBS Águas Brancas

UBS Águas Lindas

UBS Coqueiro

UBS Distrito Industrial

UBS Elo I e II

UBS Icuí

UBS Julia Seffer

UBS Nova Zelândia

UBS Paulo Frota

UBS Pedreirinha

UBS Roraima – Amapá

UBS Paar

Foto Arquivo Reprodução: Babi Matoso